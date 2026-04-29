Adiós al papel higiénico: la alternativa llega de Asia y que cada vez utilizan más hogares este 2026

Durante años, el papel higiénico ha sido uno de esos productos que nadie cuestionaba en el baño. Está presente en casi todos los hogares, se usa a diario y parece difícil imaginar una alternativa. Sin embargo, en muchos países de Asia y Oriente Próximo el hábito es distinto: el agua gana terreno como método de higiene personal y empieza a plantearse como una opción más sostenible frente al consumo de papel.

El debate no es nuevo, pero ha ganado fuerza en los últimos años. La producción de papel higiénico implica la tala de millones de árboles al año, además de un uso intensivo de agua y productos químicos para conseguir una textura más agradable. Según algunos estudios, cada persona puede gastar una media de entre 15 y 25 kilos de papel higiénico al año, una cifra que explica por qué se buscan alternativas más sostenibles.

La alternativa al papel higiénico que llega de Asia

Una de las opciones que más terreno está ganando es el Bumgun, un bidé de mano o ducha higiénica utilizada en muchas zonas de Oriente Próximo y del continente asiático. Se trata de una pequeña manguera con rociador instalada junto al inodoro que permite limpiarse con agua en lugar de recurrir al papel.

Este sistema, habitual en países como Japón, ofrece una forma distinta de entender la higiene en el baño. Frente al uso tradicional del papel, el agua permite una limpieza más directa y reduce la dependencia de un producto que genera residuos y exige un alto consumo de recursos durante su fabricación.

El auge de estas alternativas también responde a una cuestión de sostenibilidad. Si el papel higiénico requiere árboles, agua y productos químicos, los sistemas basados en agua buscan reducir el volumen de desechos y limitar el consumo de papel en los hogares. Por eso, cada vez más usuarios empiezan a mirar hacia modelos de higiene ya normalizados en Asia.

Otras opciones para reducir el consumo de papel

No es la única alternativa. También existen las toallitas húmedas biodegradables, que algunos expertos consideran una opción más eficaz desde el punto de vista de la higiene. Otra posibilidad son las toallas de tela reutilizables, que pueden lavarse y desinfectarse para reducir la cantidad de residuos.

Además, algunas empresas están probando nuevas fórmulas para fabricar papel higiénico con menor impacto ambiental. Entre ellas se encuentran productos sin químicos, elaborados con bambú o con materiales reciclados, pensados para disminuir los efectos de su producción sobre el medio ambiente.

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El papel higiénico no desaparecerá de un día para otro, pero su papel en el baño podría cambiar. La preocupación ambiental, las críticas a su eficacia y la llegada de alternativas procedentes de Asia están abriendo paso a nuevos hábitos de higiene personal. En ese escenario, el Bumgun y otros sistemas basados en agua se presentan como una de las opciones que más pueden crecer en los próximos años.