Dr. Jaime Rodríguez: "La radiofrecuencia monopolar no invasiva: la gran inversión en colágeno"

El Dr. Jaime Rodríguez, Licenciado en Medicina y Cirugía, es especialista Universitario en Medicina Estética a través de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) y especialista en Neumología vía MIR. Dirige la Clínica de Medicina Estética Mesomedic, con sedes en Palma de Mallorca y Manacor, reconocida por su enfoque médico y personalizado en rejuvenecimiento facial y corporal.

¿Qué es la radiofrecuencia monopolar no invasiva?

Este tipo de radiofrecuencia utiliza energía para calentar suavemente las capas más profundas de la piel. El aumento de temperatura reactiva la producción natural de colágeno, proteínas clave que mantienen la piel firme y elástica. En medicina estética la usamos principalmente para tratar la flacidez facial y corporal: redefinir el contorno facial y mejorar la firmeza de zonas como el abdomen, los brazos o los muslos, sin cirugía y con poco o ningún tiempo de recuperación.

¿Cómo definiría esta radiofrecuencia?

Es uno de los pilares de la medicina estética moderna. No solo mejora la apariencia, sino que actúa sobre el proceso biológico que causa el envejecimiento cutáneo: la pérdida de colágeno.

¿Cómo actúa esta tecnología sobre la piel?

El dispositivo emite ondas de radio que generan un calentamiento controlado en el tejido subdérmico y dérmico. Este calor provoca una contracción inmediata de las fibras de colágeno y estimula a las células para que produzcan nuevo colágeno. El resultado es una mejora generalizada de la piel: más firme, más elástica y una textura más homogénea.

¿Por qué esta radiofrecuencia y no otra?

En primer lugar, solo requiere una sesión al año, lo que la convierte en una inversión inteligente. Lo más importante es que la radiofrecuencia monopolar no invasiva actúa sobre un factor clave del envejecimiento: la reducción progresiva del colágeno, ayudando a estimular su remodelación en lugar de simplemente enmascarar el síntoma.

Está indicado para todos aquellos pacientes que empiezan a notar pérdida de firmeza cutánea

¿Para qué paciente la recomienda en su consulta?

Para todo aquel que empieza a notar pérdida de firmeza cutánea. No se recomienda en mujeres embarazadas u otras alteraciones médicas que contraindiquen el uso de energía electromagnética. En todos los casos se realiza una valoración médica personalizada para adaptar el tratamiento a las necesidades y características de cada paciente.

¿De qué manera afecta la pérdida de colágeno a la piel?

El colágeno es la proteína responsable de la firmeza y elasticidad de la piel. Con el paso del tiempo —y también por factores como el sol, el estrés o el tabaco—, su producción disminuye. Esa pérdida se traduce en flacidez, arrugas y un aspecto apagado y envejecido de la piel. La radiofrecuencia monopolar resulta tan efectiva porque estimula la producción de colágeno desde el interior, la piel recupera su densidad, elasticidad y luminosidad de forma natural y duradera.

¿Qué resultados puede esperar el paciente? ¿Cuánto duran?

Inmediatamente después del tratamiento ya se observa una piel más firme, una textura más uniforme. A las seis semanas se aprecia una mejoría de la calidad de la piel y un contorno más perfilado y rejuvenecido. Los resultados son acumulativos, es decir, se potencian con el tiempo.

Hablan de esta tecnología como una inversión en piel.

Así es: es una alternativa real a procedimientos invasivos, ofrece resultados naturales y mejora la calidad de la piel a largo plazo.

