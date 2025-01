Muere Jocelyn Wildenstein: la vida extrema de 'Catwoman', la 'socialité' neoyorquina que se operaba para parecer un felino

En los 70 empezó a operarse la cara y el cuerpo como si no hubiese un mañana. En los 90 ya la llamaban Lion Queen y desde los 2000, 'Catwoman'. No, no estamos hablando de Halle Berry ni de Michelle Pfeiffer, sino de la 'socialité' neoyorquina Jocelyn Wildenstein, ahora tristemente noticia por su fallecimiento, a los 84 años, de una embolia pulmonar en un palacete de París.

'La mujer gato' en realidad había nacido en Lausana (Suiza), el 7 de septiembre de 1945, y estuvo casada con el multimillonario francés Alec N. Wildenstein hasta 1999. Según varias publicaciones, Wildenstein se habría gastado cerca de cuatro millones de dólares en cirugías estéticas y reconstructivas, cifra tampoco tan significativa para alguien que llegó a dilapidar 2.500 millones de su divorcio.

Y es que los Wildenstein eran una de las familias más ricas y poderosas del mundo del arte con una actividad secundaria en la cría de caballos de carreras y un inventario de obras maestras que incluía Botticellis, Rubens, Rembrandts, Tintorettos, obras de Velázquez y Grecos... Durante aquel matrimonio a ella la vestía Karl Lagerfeld con diseños exclusivos creados para ella de cientos de miles de dólares.

Divorcio millonario

Con el magnatetuvo dos hijos, Diane y Alec Jr. Cuando se divorciaron, en 1999, ella siguió manteniendo el apellido de su esposo, y la misma afición por coleccionar arte. Aquella separación ocupó todas las portadas por el magnífico acuerdo de divorcio: ella se llevó 2.500 millones de dólares y 100 millones durante los siguientes 13 años.

Desde hacía más de dos décadas, compartía su vida con el diseñador francés tres décadas menor Lloyd Klein, el cual se ha encargado de anunciar el deceso de su compañera, a la cual se ha referido como un "icono". Curiosamente, él ha señalado que ha muerto a los 79 años, pues ella, además del rostro, también había manipulado su fecha de nacimiento.

Jocelyn y el marchante (su familia se hizo rica gracias a las confiscaciones de arte nazi) se habían conocido en un safari, durante el cual cazaron juntos a un león.

Los primeros contactos de Wildenstein con la cirugía plástica se remontan, según ella, a los inicios de su matrimonio: su marido supuestamente la animó a someterse a una blefaroplastia con él.

30 operaciones

En los 80, el doctor neoyorquino Coburn se ocupó al menos en siete ocasiones en remodelaciones faciales, una reconstrucción completa de la forma de los ojos (con forma de felino) y diversas inyecciones de colágeno en labios, cuello y mentón. Según estimaciones de la prensa, el coste total de todas las operaciones (una treintena) que se hizo durante su vida ascendería a cuatro millones de dólares.

Los rabillos de los ojos de Wildenstein se inclinaban hacia las sienes, asemejándose a los felinos que tanto admiraba; su piel estaba tan tirante y sus mejillas estaban tan altas en su rostro que no tuvo arrugas hasta bien entrada los setenta años.

Monstruosa apariencia felina

Debido a su monstruosa apariencia felina la prensa llegó a apodarla 'la novia de Wildenstein' ('The New York Post') y su caso es mencionado recurrentemente por psiquiatras y especialistas en cirugía plástica como un ejemplo de dismorfofobia (trastorno dismórfico corporal).

El magnate comenzó a serle infiel y ella se trasladó a vivir en la finca que tenían en Kenia. Una vez, de vuelta a Nueva York tuvieron una trifulca que casi acaba a tiros cuando ella le pilló con una joven en la habitación. Él le pidió el juicio de divorcio. "No podía decir que lo traicioné porque nunca lo hice, así que su estrategia en el juicio consistió en alegar que me había convertido en un monstruo. Decía que no me reconocía, y me echó toda la culpa de lo que había ocurrido entre nosotros a mi cara", llegó a explicar ella.

Suscríbete para seguir leyendo