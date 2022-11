Todo empieza con un beso. Es el primer paso en cualquier relación. Pero, ¿besamos bien? Es algo que todos nos hemos preguntado alguna vez. Y es que dar un buen beso tiene su técnica. No se trata solo de juntar los labios con los de la otra persona. Si quieres dar el mejor beso del mundo a tu pareja, sigue los pasos que te proponemos a continuación.

Labios humedecidos. Unos labios secos no deslizan bien, por lo que pueden dar al traste con el beso. Procura humedecértelos con la lengua para que se muevan con suavidad.

Gira un poco la cabeza. Para evitar un momento incómodo, gira levemente tu cabeza hacia un lado para que no choquen las narices. Intenta no situar tu cabeza en el mismo lado que la de tu pareja.

Cierra los ojos. Dirige tu mirada directamente a los ojos de tu 'partenaire', pero cuando estés cerca de sus labios cierra los párpados para disfrutar al máximo de la experiencia.

Empieza de forma suave y con la boca cerrada. No seas brusco/a. No te lances como si no habría un mañana. Comienza a besar sin prisas, con suavidad. Abre tus labios lentamente, relájate y saborea el momento.

Explora con la lengua. Si ves que tu pareja es receptiva al beso con la boca abierta (el movimiento de sus labios te dará la pista), ábrela lentamente e introduce tu lengua con suavidad. La lengua es muy sensible, por lo que el contacto de ambos órganos resultará muy placentero y estimulante. No la introduzcas demasiado y juguetea con ella.

Intercalar besos y picos. No dejes los labios en el mismo sitio más de dos segundos. Muévelos para que no resulte aburrido e intercala besos con algún 'piquito'.

No te cortes y dale pequeños mordisco en los labios. Si el beso se alarga, es conveniente romper la monotonía. Para darle un poco de chispa y elevar el nivel de excitación, prueba a dar mordisquitos en los labios.

Aprende el lenguaje del beso de tu pareja. Cada persona besa de forma diferente. Hay que aprender cómo lo hace tu pareja y para ello se necesita un tiempo. Estate atento a las señales que te dé (suspiros, gemidos, intensidad?). Un buen besador debe saber identificar qué es lo que más gusta a su pareja.