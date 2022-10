La bajada de temperaturas ya se está empezando a notar: el otoño está comenzado a establecerse en nuestras vidas. Por ello, está empezando a apetecer quedarse en casa con un café o un té calentito, una película y una manta.

Quizá no es tu caso, pero lo cierto es que es muy probable que, pasadas las siete de la tarde, empieces a notar como se te van enfriando los pies, algo que hace unas semanas no pasaba. Si tus zapatillas de estar por casa del invierno pasado no te convencen o ya están para tirar, Lidl ha pensado en ti.

El supermercado alemán cuenta con una amplia sección de hogar, jardín, ropa y bricolaje, entre otros muchos productos que no son de alimentación.

Hace poco que Lidl ha lanzado unas zapatillas muy cómodas y calentitas para pasar la época invernal. Tienen un precio de tan solo 4,99 euros, una ganga.

Pueden encontrarse en dos estampados distintos, de la talla 36/37 hasta la 40/41. Son muy suaves y acolchadas, están fabricadas de materiales duraderos y tiene una plantilla de suela TPR, que es muy ligera, por lo que parecerá que estás andando descalzo.