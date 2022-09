Las vacaciones son el momento de desconexión y relax más ansiado de los trabajadores y es que estar una, dos, tres y hasta cuatro semanas sin tener que ir a la oficina es todo un lujo.

Sin embargo, la temporada de verano ya está terminando y son muchos los que tienen que volver al trabajo (a no ser que seas de los que se coge los días libres en otoño o inverno).

Esta vuelta supone, en muchas ocasiones, tener que comer en la oficina y la consiguiente preparación de tápers con platos sencillos que puedan transportarse fácilmente e, incluso, que no necesiten calentarse. Hay días que, por el estrés de las mañanas o el cansancio de las noches, no tienes tiempo de cocinar o puede, incluso, que lo que has preparado se te olvide en casa.

Por ello, si te ves obligado a comprar algo en el supermercado más cercano, te recomendamos un plato preparado de Mercadona que tiene buenos ingredientes y que ya está listo para abrir y consumir donde quieras.

Salpicón de marisco de Mercadona

Este nuevo salpicón de marisco del supermercado valenciano Mercadona está hecho con trozos de verdura y marisco como surimi, mejillones, poto, langostinos, pimiento rojo, verde y amarillo y cebolla.

Además, el aliño, que es una vinagreta de aceite y vinagre, viene incluido en una bolsita aparte, por lo que no tienes que preocuparte de llevar algo encima para aliñarlo.

Este plato preparado viene en una bandeja de 325 gramos y tiene un precio de 3,95 euros.