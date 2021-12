Existen muchas situaciones en el día a día que te quitan tiempo y energía. Un grifo que gotea, sale una humedad en la pared y no sabes de dónde viene. Un cortocircuito en casa que genera un pequeño incendio o una ventana que se rompe accidentalmente. ¿Te suena? Contratar un seguro de hogar es fundamental para vivir con tranquilidad y una buena póliza puede ahorrarte más de un disgusto.

Seguros Catalana Occidente te ofrece tu seguro de multirriesgo familia-hogar protegiendo mucho más que los daños por agua, incendio y responsabilidad civil. Contrata ahora y podrás conseguir una tarjeta regalo de Click&Gift con hasta 50€ para comprar online en más de 70 tiendas de primer nivel.

Un seguro que te ayuda con la informática

¿Qué te parecería contar con un técnico informático que te ayude con tu PC, smartphone o cualquier aparato y conexión tecnológica? Con el Servicio de Asistencia Informática Online disfrutarás de atención personalizada 24 horas al día, los 365 días del año por teléfono u online.

También puedes contar con él si tu duda se refiere a dispositivos periféricos como impresoras, escáneres, cámaras digitales, almacenamiento externo o webcams. Y si no tienes el software original del dispositivo, no te asustes, tu asistente buscará y descargará el software siempre que sea posible. Podrás resolver, además, todas tus dudas sobre antivirus y cortafuegos, conexiones Peer to Peer, aplicaciones de ofimática, programas multimedia, etc.

Este servicio incluye, además, el asesoramiento y soporte en la compra y post-venta de productos tecnológicos que hayas adquirido para uso personal. Y, cada año, podrás disfrutar de este servicio de asistencia informática y tecnológica remota hasta cinco veces y, en caso de que tu duda no se solucione de forma remota, contarás con asistencia técnica a domicilio.

La caldera siempre a punto

Para hacer frente a las posibles roturas de la caldera en los meses más crudos del invierno está el Servicio Urgente de Reparación.

Contarás con la asistencia de un técnico cualificado durante dos horas de mano de obra al año, para solucionar cualquier avería en la caldera de gas o butano de tu vivienda. Una reparación con una garantía de tres meses.

Servicio de “manitas tecnológico” para los más comodones

Si no entiendes de tecnología, y no quieres leerte todos los manuales de tus gadgets, una vez al año, puedes contar con un técnico en tu domicilio que te ayudará con la instalación o configuración de todos tus dispositivos tecnológicos como Smart TV, lámparas conectadas, red, extensión de wifi, y más. Solo tendrás que preocuparte de la sintonización y de tener las piezas necesarias para la instalación ya que la mano de obra y el desplazamiento estarán cubiertos por tu póliza hogar.

El seguro de hogar que ama el bricolaje

Si necesitas montar un mueble, instalar una cisterna, reparar una persiana o desatascar el fregadero o sanitario, no te preocupes. Puedes contar con un profesional a domicilio para este tipo de trabajos y otros de mantenimiento con el Servicio de BricoHogar que algunas aseguradoras incluyen en su póliza de hogar. Este es un servicio que normalmente incluye las dos primeras horas de mano de obra para la realización de estos trabajos y que cuenta con una garantía de seis meses. Algunas aseguradoras como Seguros Catalana Occidente, en cambio, incluyen hasta 3 horas dentro de este servicio.

Protección también para las mascotas de la casa

Si compartes tu vida con una mascota, solo tú sabes lo mucho que significa para ti. Por eso existe una cobertura complementaria en la póliza de hogar dirigida a la protección de animales de compañía. Así podrás estar seguro de que tu mascota también tendrá la mejor atención. Dispondrás de un servicio telefónico de orientación veterinaria que, además, cubrirá los gastos de asistencia veterinaria por accidentes. El robo o extravío de tu mascota estarán cubiertos con coberturas especiales e, incluso, la cancelación de viajes y gastos por enfermedad de estos miembros tan especiales de la familia estarán incluidos en la póliza. Y si, por desgracia, hubiera que sacrificar o incinerar llegado el momento, también estaría incluido.

Si vives en la Comunidad de Madrid o en la Comunidad Autónoma Vasca, es obligatorio contar con un seguro de responsabilidad civil por la tenencia de perros. Y en aquellas Comunidades Autónomas en las que no lo es, resulta altamente recomendable disfrutar de esta cobertura por lo que pueda pasar, ya que suele venir acompañada de defensa jurídica para hacer frente a cualquier denuncia relacionada con tu compañero.

No debes confundir estas pólizas y coberturas con los seguros obligatorios para las razas de Perros Potencialmente Peligrosos o PPP cuya tenencia, por ley, debe ir acompañada de una póliza específica de responsabilidad civil por daños a terceros, que cubra un mínimo de 120.000 euros de indemnización.

Un alquiler seguro

Si estás pensando en poner un piso en alquiler, puedes hacerlo con total tranquilidad. A través de coberturas complementarias como la “protección integral para el arrendador”, que funcionan como un seguro de alquiler específico, de esta manera estarás cubierto ante las situaciones más habituales como son: la defensa jurídica, el impago de alquileres hasta 12 mensualidades, así como actos vandálicos cometidos tanto en muebles y enseres como contra el propio inmueble, paredes, ventanas, fachadas, etc.

Ya sabes, si quieres respirar aliviado, confía en una compañía de seguros de garantía, que apueste por la calidad y la rapidez en el servicio y en la tramitación de siniestros.