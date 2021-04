La lucha por el bienestar animal ha dado un importante paso con el debate en el Parlamento Europeo de una propuesta para prohibir las jaulas en todo tipo de granjas ganaderas de la UE. La comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria anunció una nueva legislación para el año 2023.

El Parlamento Europeo dio este jueves su apoyo a una iniciativa promovida por varios colectivos sociales para prohibir el uso de jaulas para animales de granja. Es una iniciativa que se refiere tanto a la avicultura como a cunicultura y a todas las demás producciones ganaderas. Entidades como Compassion in World Farming consideran que encerrar en jaulas a millones de animales a lo largo de toda su vida constituye “una crueldad innecesaria”, pues existen otras alternativas de producción ganadera más respetuosas.

“La UE afirma ser líder en bienestar animal, pero cada año condena a más de 300 millones de animales de granja a una vida de miseria en jaulas estrechas. Esta práctica desfasada es cruel y completamente innecesaria, ya que los sistemas viables sin jaulas son viables y además ya se utilizan en algunas partes de la UE”, señaló Olga Kikou, directora de esta entidad y que lidera la campaña End The Cage Age.

Durante el debate en la Eurocámara los diputados explicaron que en la UE se mantienen en jaulas a 180 millones de aves, 112 millones de conejos, 10 millones de cerdos y 12 millones de terneros.

La iniciativa ciudadana para prohibir las jaulas ha conseguido reunir más de 1,4 millones de firmas y su objetivo es poner fin al uso de jaulas para gallinas ponedoras, conejos, pollitas, codornices, patos, gansos, cerdas y terneros. “En lugar de utilizar jaulas, pedimos a la UE que cambie hacia sistemas alternativos, que ya existen, como corrales, sistemas ecológicos, producción campera y partos sin jaulas”, señaló otro de los impulsores de la iniciativa.

La organización promotora también señala que los granjeros deben recibir apoyo financiero dpara la transición hacia una ganadería sin jaulas y que los productos importados de fuera de la UE deben cumplir igualmente con las mismas normas de bienestar animal que los de la Unión Europea.

La Comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria de la UE, Stella Kyriakides, señaló que el bienestar animal se encuentra en el corazón del Pacto Verde de la UE y de la Estrategia de La Granja a la Mesa, y que son conscientes de que es preciso hacer algo más.

Recordó que se está llevando a cabo una verificación de la actual legislación de bienestar animal de la UE y que se usarán los resultados obtenidos para proponer una nueva legislación para 2023. Sin embargo, la comisaria no detalló si dicha ley prohibirá las jaulas o solo introducirá algunas restricciones, informa el portal agrodigital.com.

En el debate en el Parlamento Europeo, los diferentes grupos políticos expresaron una variedad de opiniones, desde los que pedían la prohibición directa de las jaulas, comparándolas con la época de la esclavitud, hasta posiciones más moderadas, que pedían ayudas financieras e incentivos para la posible eliminación de las jaulas.

Por su parte, el profesor emérito de la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas Bo Algers ha afirmado que la ley de la UE para los animales de granja está “increíblemente desactualizada”, ya que desde 1998, cuando se adoptó la actual directiva comunitaria, los avances científicos sobre bienestar animal se han multiplicado por diez.

“Hoy en día, comprendemos mucho mejor cómo los factores físicos, fisiológicos y psicológicos se relacionan con el bienestar animal. Una amplia gama de necesidades etológicas específicas de la especie no se consiguen en una jaula, ya sea enriquecida o no. Está muy claro que las jaulas, debido a sus restricciones físicas y de comportamiento, no pueden proporcionar un buen bienestar”, señaló.