Simon Yates se impone a Peio Bilbao en el estreno pirenaico del Tour

El británico Simon Yates ganó este jueves la primera etapa pirenaica, al culminar una larga escapada por delante del español Peio Bilbao y del austríaco Gregor Mühlberger.



Los tres fugados fueron los más rápidos de una escapada de 40 ciclistas en una etapa con dos puertos de primera categoría en el tramo final, el último de ellos Hourquette d'Ancizan, con la cima situada a 30 kilómetros de la meta de Bagnères-de-Bigorre.



Yates, ganador de la pasada Vuelta a España, fue el más astuto del trío de fugados y sorprendió a Bilbao, que en el pasado Giro de Italia gano dos etapas.







?? Relieve the last kilometre of Stage 12 and @SimonYatess' win at sprint!

?? Revivez le dernier kilomètre de cette douzième étape et la victoire de Simon Yates dans un sprint à trois !#TDF2019 pic.twitter.com/LE9pin82Nz