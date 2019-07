Caleb Ewan se impone al 'sprint' en Toulouse y Alaphilippe sigue líder

Al australiano Caleb Ewan (Sydney, 25 años), con rasgos asiáticos porque su madre es coreana, se le conoce como 'Pocket Rocket' (Cohete de bolsillo), pero su velocidad hace pensar que tiene dinamita en las piernas, como demostró para imponerse en duelo con el holandés Dylan en la recta de meta de Toulouse, la capital europea de la industria aeroespacial.



En 11 jornadas, 11 ganadores diferentes, y de 6 esprints 6 velocistas distintos. Quedaba la victoria de Ewan, y por fin el ultraligero con cuerpo de escalador, 1,65 metros y 61 kilos, se llevó su etapa, por los pelos, y batiendo a Groenewegen por milímetros. Viviani y Peter Sagan entraron a continuación, lejos de la disputa.



El trayecto de 167 kilómetros entre Albi y Toulouse se ajustó a guión con la escapada del día, la persecución de turno y los nervios por la presencia del viento en el último tramo. No faltó la caída, con Nairo Quintana y Richie Porte implicados, pero ambos llegaron enteros a meta. No tuvo la misma suerte el clasicómano holandés Niki Terpstra (Direct Energie), quien acabó en el hospital.



Para los favoritos día sin cambios en la general. Después de los abanicos de Albi y la jornada de descanso hubo tregua, pensando en los Pirineos y en la crono de Pau, donde Ineos quiere dejar encarrilado el Tour y otros, como Mikel Landa y el francés Pinot anuncian que quemarán sus naves para recuperar tiempo e ilusiones.





Australian Caleb Ewan takes his first victory on the Tour de France! ??@CalebEwan n'en croit pas ses yeux, l'Australien remporte sa première victoire sur le Tour de France ! ??#TDF2019 pic.twitter.com/Sjt0lOh3AE