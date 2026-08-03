Los microplásticos pueden atravesar la placenta y alterar las hormonas del embarazo

Una nueva investigación presenta evidencia de que los micro y nanoplásticos (MNP) pueden cruzar la barrera placentaria e influir en la producción de hormonas esteroides. Los hallazgos plantean preocupaciones sobre los posibles efectos durante el embarazo y sobre el desarrollo fetal.

Los microplásticos y nanoplásticos han dejado de ser únicamente un problema ambiental para convertirse también en una preocupación concreta para la salud pública.

Un nuevo estudio liderado por científicos de la Vrije Universiteit Amsterdam, en Países Bajos, y publicado en la revista Molecular and Cellular Endocrinology aporta evidencias en torno a que distintas partículas plásticas pueden atravesar un modelo de barrera placentaria humana y alterar la producción de hormonas esteroideas durante la gestación.

El trabajo no demuestra daño directo en embarazos humanos, pero sí abre una nueva vía de alarma sobre la exposición prenatal a estas partículas microscópicas. De acuerdo a una nota de prensa del proyecto europeo AURORA, la investigación se apoya en un modelo in vitro más complejo que los utilizados hasta ahora.

Superando la barrera placentaria

En lugar de recurrir a una única línea celular, el equipo diseñó un sistema de tricultivo con tres capas: células BeWo b30 y HUVEC para reproducir la barrera placentaria, y células H295R para simular la función de los esteroides a nivel fetal.

Con esta arquitectura, los investigadores trataron de aproximarse mejor a lo que ocurre en la interfaz entre madre y feto, un entorno que los modelos previos no captaban de forma integral.

Los resultados muestran que varios polímeros plásticos sí lograron cruzar la barrera del modelo placentario. Según los científicos, la translocación fue especialmente relevante en el caso del poliestireno, polimetilmetacrilato, policloruro de vinilo y tereftalato de polietileno, mientras que el comportamiento de la poliamida no pudo medirse con precisión.

Impacto en rutas hormonales

Además, la transferencia dependió del tamaño de las partículas: en el poliestireno fluorescente, la fracción que atravesó el sistema fue mayor en fragmentos de 50 nanómetros, lo cual refuerza la idea de que las partículas más pequeñas pueden comportarse de forma más inquietante desde el punto de vista biológico.

El hallazgo más relevante es su impacto funcional: el tricultivo detectó 19 hormonas esteroideas en la cara apical y 18 en la basolateral, confirmando que el sistema reproducía rutas hormonales activas.

Tras la exposición a micro y nanoplásticos, algunas concentraciones hormonales cambiaron de forma apreciable. El poliestireno de 1000 nanómetros y el de 50 nanómetros redujeron el compuesto 17-hidroxi-dihidoprogesterona, mientras que varios polímeros disminuyeron otras hormonas. Además, la expresión del gen CYP17 cayó tras la exposición a poliestireno de 200 y 1000 nanómetros.

Descripción esquemática del procedimiento experimental para establecer el modelo de placenta de tricultivo. / Crédito: van Boxel et al., Molecular and Cellular Endocrinology, 2026.

Posible incidencia en el desarrollo fetal

Los científicos interpretan estos cambios como una señal de posible interferencia endocrina. Las hormonas esteroideas son esenciales para el desarrollo fetal y el mantenimiento del embarazo, por lo tanto cualquier alteración en su equilibrio merece atención.

Aun así, los propios investigadores insisten en que el estudio no prueba que estas partículas causen daño en embarazos reales, sino que demuestra, al menos en condiciones experimentales, su capacidad para atravesar un modelo de placenta humana e influir en la producción hormonal. Según informa Science Alert, todavía no se conocen los mecanismos exactos ni las implicaciones de una exposición prolongada.

Referencia Effects of different micro- and nanoplastic polymers on steroidogenesis in a feto-placental in vitro model. Jeske van Boxel et al. Molecular and Cellular Endocrinology (2026). DOI:https://doi.org/10.1016/j.mce.2026.112871

Un indicio más potente

Vale recordar que estudios previos ya habían detectado microplásticos en tejidos y fluidos relacionados con la reproducción, incluida la placenta humana. Investigaciones anteriores han hallado estas partículas en sangre, líquido amniótico y meconio, y ya se había informado de su presencia en placentas humanas.

La novedad de este estudio es que no solo confirma el paso de ciertos polímeros a través de una barrera placentaria más realista, sino que además documenta una perturbación en rutas hormonales concretas, algo especialmente sensible en una etapa tan delicada como la gestación.

Fuente: Levante - EMV