Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EXIGEN DIMISIÓN ALFONSO RODRÍGUEZ PALMAmensaje de la manifestaciónVÍCTMA ESTAFA EXJUGADOR MALLORCA RATIFICAAMPLIACIÓN ORA PALMAPROTESTA RECORTES DOCENTES
instagramlinkedin

Ciencia de Materiales

Un material imprimible en 3D promete curar el cuerpo, fabricar robots y recuperar minerales críticos

Un equipo de investigadores ha creado una plataforma blanda y escalable con usos potenciales en medicina regenerativa, robótica flexible y reciclaje de recursos valiosos

Así es el nuevo material en 3D que puede reparar tejidos, mejorar robots y extraer minerales.

Así es el nuevo material en 3D que puede reparar tejidos, mejorar robots y extraer minerales. / Crédito: University of Texas at Austin.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción T21

La Universidad de Texas en Austin, en Estados Unidos, ha presentado un material imprimible en 3D capaz de actuar como un tejido funcional: puede ayudar a reparar el cuerpo, servir de base para robots más adaptables y recuperar minerales críticos de aguas residuales. El estudio, publicado en la revista Nature Materials, destaca por su escalabilidad y por la sencillez de su fabricación.

Un nuevo tipo de material imprimible en 3D desarrollado por investigadores de la Universidad de Texas en Austin imita la capacidad del tejido humano para clasificar y filtrar, permitiendo que ciertas moléculas pasen a través de él mientras que otras quedan fuera. Segun una nota de prensa, esta capacidad permite utilizarlo en una variedad de aplicaciones en medicina y robótica, entre otras áreas.

Gotas de agua que crean "tejidos"

La clave del avance está en la arquitectura del material. Los investigadores lograron “amontonar” miles de millones de diminutas gotas de agua mediante técnicas sencillas de mezcla y centrifugado, de modo que formaran materiales de gran tamaño en apenas unos minutos.

Cada gota queda separada por una membrana fina, y esas membranas se conectan entre sí de una forma que recuerda a la organización celular de los tejidos humanos.

Aplicaciones en medicina regenerativa

Hasta ahora, uno de los grandes problemas de este tipo de materiales era su falta de escala: podían producirse en pequeño formato, pero no con un tamaño útil para aplicaciones reales.

El progreso obtenido con la nueva investigación amplía de forma notable sus posibles usos. Al poder fabricarse con materiales biocompatibles, el sistema puede actuar como andamiaje para el crecimiento de nuevos tejidos u órganos, un campo de enorme interés para la medicina regenerativa.

Video: la tecnología combina biología sintética y fabricación aditiva para crear estructuras funcionales con aplicaciones médicas, industriales y medioambientales. Crédito: University of Texas at Austin / YouTube.

Capacidad de filtrado

Además, su flexibilidad y capacidad de respuesta lo convierten en una base prometedora para los llamados robots blandos, máquinas inspiradas en seres vivos que podrían desplazarse y adaptarse mejor en cirugía, rescate o entornos peligrosos donde la robótica convencional tiene limitaciones.

El trabajo va todavía más lejos: al incorporar determinadas proteínas, los científicos consiguieron que el material condujera corrientes iónicas de forma parecida al tejido nervioso, lo que abre la puerta a sistemas informáticos inspirados en el cerebro humano.

En otra versión, añadieron una proteína capaz de distinguir el amonio de otros iones presentes en aguas residuales, incluidas las generadas por la extracción de petróleo y gas o por el saneamiento urbano. Esa capacidad de filtrado podría resultar útil para recuperar nutrientes e iones minerales críticos a partir de corrientes que hoy se desaprovechan.

Referencia

Jammed interconnected bilayer emulsions as 3D-printable biological tissue mimics. Aida Fica et al. Nature Materials (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41563-026-02679-3

Beneficios en la industria

La dimensión industrial del avance también es crucial. El equipo trabaja ya en adaptar la tecnología para extraer litio y otros elementos de tierras raras, en colaboración con la agencia estadounidense ARPA-E.

Los autores destacan que el proceso es simple, escalable y podría reproducirse en cualquier laboratorio con equipamiento básico, algo que multiplica su potencial de transferencia.

Noticias relacionadas

En un momento en que la economía global necesita a la vez mejores materiales médicos, robots más versátiles y nuevas vías para reciclar recursos escasos, esta plataforma 3D apunta a un entrelazamiento poco habitual entre salud, automatización y sostenibilidad.

Fuente: Levante - EMV

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía Nacional convierte en violenta una protesta pacífica contra la saturación turística en Mallorca
  2. Detenidos en Palma cuatro okupas que avisaron a la Policía cuando el dueño del piso intentó entrar
  3. Vecinos de Sóller retiran hasta 219 bolsas de basuras del arcén de la carretera del desvío
  4. Vecinos de la Llotja multados por denunciar el ruido: 'Estamos a merced de la apisonadora turística
  5. La Policía Nacional carga contra los manifestantes de la protesta contra la saturación turística en Mallorca y alcanza a varios turistas
  6. Salida de Cuba de las hoteleras mallorquinas: Fin a la era liderada por el pionero Gabriel Escarrer
  7. Una gran manifestación en paz, y luego llegó la Policía
  8. Las cargas policiales de la mayor manifestación contra la saturación turística corren como la pólvora por Europa

La EMT de Palma amplía el bus lanzadera de la Bonanova hasta Saridakis tras las quejas vecinales

La EMT de Palma amplía el bus lanzadera de la Bonanova hasta Saridakis tras las quejas vecinales

Muere una de las heridas en el incendio forestal de Los Gallardos que estaba ingresada

Muere una de las heridas en el incendio forestal de Los Gallardos que estaba ingresada

El Govern insiste en que no está promocionando el eclipse para evitar un efecto llamada

El Govern insiste en que no está promocionando el eclipse para evitar un efecto llamada

Por qué se están agotando estas gafas homologadas para ver el eclipse solar del 12 de agosto

Por qué se están agotando estas gafas homologadas para ver el eclipse solar del 12 de agosto

Jóvenes con sello propio: la nueva generación de marcas de ropa que nace en Baleares

Jóvenes con sello propio: la nueva generación de marcas de ropa que nace en Baleares

La Almudaina estrena recorrido histórico y abre por primera vez el Palacio de la Reina

Amazon sorprende con una nueva oleada de ofertas antes de agosto: estos son los mejores chollos del día

Amazon sorprende con una nueva oleada de ofertas antes de agosto: estos son los mejores chollos del día

Las imágenes de la concentración para pedir la dimisión de Alfonso Rodríguez como delegado del Gobierno en Baleares por las cargas policiales en la manifestación contra el turismo masivo

Las imágenes de la concentración para pedir la dimisión de Alfonso Rodríguez como delegado del Gobierno en Baleares por las cargas policiales en la manifestación contra el turismo masivo
Tracking Pixel Contents