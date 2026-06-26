La mala salud metabólica puede envejecer el cerebro y afectar la cognición incluso en personas jóvenes

Dos personas de edades muy diferentes pueden tener un nivel similar de envejecimiento biológico en sus cerebros. Este hecho es posible porque el envejecimiento y la salud metabólica siguen dos vías distintas que influyen en la salud del cerebro, de acuerdo a un nuevo estudio.

La salud metabólica no solo importa para el corazón o la diabetes: un nuevo estudio publicado en la revista PLOS Biology y liderado por la Universidad McGill, en Canadá, muestra que el exceso de peso, la presión arterial alta, la glucosa alterada y otros indicadores metabólicos se relacionan con un cerebro biológicamente más envejecido, con menor flujo sanguíneo y peores resultados en tareas de flexibilidad cognitiva.

La idea de que el cerebro envejece a la par que el resto del cuerpo puede ponerse en duda a partir de este nuevo trabajo. La investigación separa por primera vez de forma clara dos rutas distintas de deterioro cerebral: por un lado está la edad cronológica, por otro la salud metabólica. Ambas influyen sobre el cerebro, pero no lo hacen del mismo modo, sino que actúan de forma independiente, según una publicación de Medical Xpress.

Dos ejes de impacto

El estudio analizó datos de dos grandes cohortes: 597 participantes del Human Connectome Project-Aging, de entre 36 y 100 años de edad, y 3.013 personas del UK Biobank, de entre 51 y 83 años. A través de un enfoque multivariante que combinó MRI estructural, funcional, de difusión y de perfusión, los autores identificaron dos ejes principales de asociación entre cuerpo y cerebro.

Referencia Aging and metabolism contribute separately to brain–body health. Asa Farahani et al. PLOS Biology (2026). DOI:https://dx.doi.org/10.1371/journal.pbio.3003856

El primer eje está dominado por la edad y se vincula con pérdida de integridad estructural cerebral y disfunción vascular. El segundo depende de factores metabólicos: colesterol HDL bajo, índice de masa corporal elevado, presión arterial alta, hemoglobina glucosilada, insulina, glucosa y alanina aminotransferasa. Ese conjunto de marcadores converge en una reducción de la perfusión cerebral, es decir, en menos sangre llegando al tejido cerebral.

Vistas laterales de las cargas cerebrales para cada característica incluida. / Crédito: PLOS Biology (2026). DOI: 10.1371/journal.pbio.3003856

Metabolismo y deterioro cognitivo temprano

La conclusión tiene un valor práctico evidente: la mala salud metabólica no parece ser solo un factor de riesgo cardiovascular, sino también un determinante directo de la salud cerebral. Los investigadores sostienen que una persona puede ser relativamente joven y, aun así, mostrar cambios cerebrales asociados a un mal perfil metabólico. En otras palabras, el cerebro puede “envejecer” antes de tiempo si el metabolismo no acompaña.

Además, el trabajo halló que las desviaciones respecto de un perfil metabólico sano se asocian con déficits cognitivos, principalmente en mujeres. En concreto, quienes presentaban peor salud metabólica tuvieron más dificultades en tareas que exigen flexibilidad cognitiva, o sea la capacidad de alternar entre demandas distintas o "competir" entre varias opciones mentales.

Fuente: Levante - EMV