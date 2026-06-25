“Vida” lanza agentes de IA proactivos que recuerdan el contexto y ofrecen resultados reales

Vida es una plataforma de agentes de IA proactiva, posicionada como un "Sistema Operativo de Agentes de IA". A diferencia de los chatbots tradicionales que esperan instrucciones, Vida mantiene un contexto a largo plazo entre herramientas y sesiones, anticipa la intención del usuario y actúa para generar resultados tangibles.

Extrae información de Slack, Notion, Figma, LinkedIn, correo electrónico e incluso archivos del escritorio, para gestionar tareas repetitivas o que requieren mucha información contextual sin necesidad de la intervención constante del usuario.

Entre las capacidades clave demostradas en su lanzamiento se incluyen la redacción de respuestas matizadas en Slack mediante la referencia cruzada de cronogramas de proyectos y chats, la generación automática de indicaciones personalizadas para otras herramientas de IA, la reconstrucción de currículos para que coincidan con las descripciones de puestos de trabajo utilizando logros públicos, la reorganización inteligente de escritorios desordenados y la compilación de informes diarios con las listas de tareas priorizadas para el día siguiente. El sistema prioriza la recuperación y la memoria del contexto local para que «recuerde lo importante» en lugar de reiniciarse con cada nueva conversación.

Nota sobre el autor (*) Giulio Prisco es editor sénior de Mindplex. Escritor de ciencia y tecnología, interesado principalmente en ciencia fundamental y espacial, cibernética e inteligencia artificial, TI, realidad virtual, biotecnologías/nanotecnologías y criptotecnologías. Este artículo se publicó originalmente en Mindplex y se reproduce con autorización a T21/Prensa Ibérica. La versión en inglés puede consultarse aquí.

Desafío público

Vida se lanzó el 24 de junio a través de un hilo interactivo en X que incluía videos de demostración de los cinco casos de uso iniciales. El equipo organizó el lanzamiento en torno a un desafío público llamado "100 SOTA Challenge", invitando a los usuarios a probar el agente de forma gratuita y ayudar a identificar los próximos 95 flujos de trabajo de alto valor.

El producto se presenta como una infraestructura independiente de LLM para crear, implementar y escalar agentes orientados a resultados, especialmente en productividad y comunicaciones.

Reacciones entusiastas

Las primeras reacciones han sido notablemente entusiastas. Muchos usuarios y creadores de IA destacaron el cambio de "mejores conversaciones" a "mejores resultados" como una evolución significativa en la IA con agentes. Funcionalidades específicas como Resume Rescue y Workspace Cleanup recibieron elogios por ahorrar horas de trabajo manual, mientras que la visión más amplia de reducir el cambio de contexto tuvo una gran acogida.

Los comentaristas lo describieron como " el verdadero salto ", " exactamente lo que muchos necesitamos " y una prueba de que los agentes proactivos con memoria representan la próxima ola más allá de las interfaces de chat.

Algunos señalaron dudas prácticas sobre la fiabilidad cuando el agente actúa de forma autónoma, pero la opinión generalizada posicionó a Vida como un paso prometedor hacia agentes que eliminan la fricción de forma discreta, en lugar de añadir otra pestaña que gestionar.

Fuente: Levante - EMV