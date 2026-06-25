Las plantas podrían sobrevivir en la Tierra hasta 2 mil millones de años más

Los científicos determinaron el futuro de las plantas observando el impacto a largo plazo de la luminosidad solar y los niveles de CO2 en la atmósfera, utilizando un modelo climático de circulación general tridimensional. Concluyeron que las especies vegetales terrestres podrían sobrevivir en el planeta hasta 2 mil millones de años más.

Un nuevo modelo climático sugiere que la biosfera vegetal podría mantenerse activa durante entre 1.35 y 1.86 mil millones de años más, en función de cómo evolucione el ciclo del carbono y del papel que desempeñe la meteorización silicatada en la atmósfera futura.

Varios factores que actúan en conjunto

La vida vegetal en la Tierra tendría todavía un importante margen de supervivencia, de acuerdo a un estudio publicado en la revista Journal of Geophysical Research: Atmospheres y desarrollado por los investigadores Jacob Haqq-Misra y Eric Wolf. La investigación reevalúa el futuro de las plantas a partir de la evolución del Sol, del CO2 atmosférico y de la respuesta del clima terrestre en escenarios de larga duración.

El trabajo sostiene que el Sol seguirá aumentando su luminosidad alrededor de un 10 % por cada mil millones de años, alterando de forma decisiva la temperatura del planeta, según publica Phys.org. En un escenario de meteorización débil, el CO2 atmosférico se mantendría relativamente estable y el planeta seguiría siendo habitable para la vegetación durante bastante tiempo, aunque con un deterioro progresivo: la investigación sitúa una habitabilidad razonable hasta unos 1.5 mil millones de años y un agotamiento de las condiciones para plantas complejas hacia los 2 mil millones de años.

En el escenario de meteorización fuerte, en cambio, el CO2 se iría retirando con más rapidez e intensidad de la atmósfera y la biosfera vegetal chocaría antes con un límite por “hambre de carbono”. Los autores trabajaron con Exo-CAM, un modelo climático tridimensional diseñado para simular tanto exoplanetas como la Tierra en su pasado profundo y en su futuro lejano.

Las plantas tienen aún una considerable ventana temporal para sobrevivir en nuestro planeta. / Crédito: Unsplash.

Las consecuencias son diferentes según cada especie vegetal

Frente a modelos más simples, esta aproximación permite incorporar mejor la interacción entre temperatura, circulación atmosférica y concentración de CO2. Según el artículo, el rango de supervivencia de la biosfera vegetal se desplaza así hacia una ventana de entre 1.35 y 1.86 mil millones de años, un plazo muy superior a estimaciones anteriores basadas en modelos más sencillos.

Referencia Maximum Lifetime of the Vegetative Biosphere. Jacob Haqq-Misra and Eric Wolf. Journal of Geophysical Research: Atmospheres (2026). DOI:https://doi.org/10.1029/2025JD045586

La clave está en el tipo de planta o especie vegetal. El estudio recuerda que las diferentes especies responden de forma distinta a la escasez de CO2: en el escenario de meteorización fuerte, el límite convencional de 10 ppm para la fotosíntesis aparece alrededor de 1.35 mil millones de años, aunque los científicos sostienen que algunas plantas podrían resistir más tiempo.

En definitiva, el futuro de la biosfera vegetal terrestre depende de un equilibrio delicado entre el brillo creciente del Sol y el ciclo geológico del carbono. Aunque el planeta todavía tiene mucho tiempo para la vida vegetal, la cuenta atrás para su desaparición ya parece haber comenzado.

Fuente: Levante - EMV