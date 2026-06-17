Mirar algo fijamente ayuda a consolidar la memoria, según un estudio

Un nuevo estudio sugiere que la duración de las observaciones definidas hacia un objeto o fijaciones visuales no siempre está relacionada con las demandas de procesamiento visual, sino que podría ser una señal de los esfuerzos del cerebro por codificar información visual y formar nuevos recuerdos.

Cuando la mirada se queda un poco más de tiempo sobre un detalle de una escena, el cerebro podría estar haciendo algo más que “entender” lo que ve: estaría reforzando su huella en la memoria. Esa es la principal conclusión de un estudio publicado en la revista Nature Neuroscience, basado en 4.080 escenas naturales, cinco participantes y un análisis combinado de magnetoencefalografía (MEG), seguimiento ocular y modelos de Inteligencia Artificial (IA).

Una forma de consolidar recuerdos

Esta estrategia del cerebro para fijar mejor la información visual es el eje de la investigación liderada por la Universidad de Osnabrück, el Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas y del Cerebro Humano y la Universidad Justus Liebig de Giessen, en Alemania.

El estudio analizó cómo se comporta la mirada durante la observación de escenas naturales, en condiciones mucho más parecidas a la vida real que los experimentos clásicos de laboratorio. Los investigadores registraron los movimientos oculares y la actividad cerebral de cinco personas mientras exploraban 4.080 imágenes de paisajes, interiores y otros entornos naturales, durante cuatro segundos en cada caso. En una parte de los ensayos, además, se les pidió que describieran verbalmente la escena que habían visto.

La hipótesis tradicional sostiene que las fijaciones más largas indican que el cerebro necesita más tiempo para procesar un estímulo complejo. Sin embargo, los resultados apuntan en otra dirección: el análisis de la magnetoencefalografía mostró que la dinámica neuronal se estabilizaba en tiempos similares, más allá de cuánto durara la fijación. Según un artículo publicado en Medical Xpress, esto debilita la idea en torno que mirar más tiempo sea simplemente señal de mayor dificultad perceptiva.

Diseño experimental del estudio, que combina grabaciones MEG con exploración de escenas naturales. / Crédito: Sulewski et al., Nature Neuroscience (2026).

La firma cerebral de las fijaciones visuales

Por el contrario, los autores hallaron que las fijaciones más largas se asociaban con regiones de la escena más memorables y con elementos que después aparecían en las descripciones verbales de los participantes. También observaron una relación inversa entre la duración de la fijación y la dificultad de clasificación de esos fragmentos visuales por parte de redes neuronales artificiales: cuanto más fácil era reconocer un fragmento, más tiempo tendía a permanecer la mirada sobre él.

Referencia Fixation duration on natural scenes is explained by memory encoding not processing demand. Philip Sulewski et al. Nature Neuroscience (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41593-026-02285-1

Un segundo hallazgo aclaró aún más las cosas: las fijaciones prolongadas coincidieron con una mayor actividad en regiones frontales y del hipocampo, una tendencia asociada al procesamiento de la memoria. Además, los fragmentos con mayor memorabilidad predicha por IA recibieron más tiempo de observación y fueron más propensos a ser incorporados en los relatos de los participantes.

En conjunto, el trabajo sugiere que el cerebro no prolonga la mirada porque se encuentre “atascado” en reconocer lo que ve, sino porque está asignando tiempo a consolidar esa información. Sin embargo, los propios especialistas indican que la relación entre memoria y mirada todavía es una línea de investigación en desarrollo, y que una eventual aplicación clínica para detectar alteraciones de memoria sigue siendo, por ahora, una posibilidad a futuro.