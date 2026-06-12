La evolución humana no fue una revolución, sino un proceso lento y desordenado

Las ideas de modernidad y de una rápida "revolución humana" surgen más de sesgos y de una "selección selectiva" de evidencia que de una perspectiva basada en datos. Después de revisar datos fósiles, genéticos y arqueológicos, un nuevo estudio concluye que la modernidad anatómica y conductual del ser humano se desarrolló en forma de mosaico, siendo regionalmente variable y gradual.

La historia de la evolución humana está lejos de ser una línea recta: un estudio publicado en la revista Quaternary Science Reviews y liderado por el científico Huw S. Groucutt apunta a que la aparición de nuestra especie no respondió a un salto brusco, sino a un proceso acumulativo, irregular y regionalmente variable, con innovaciones biológicas y culturales que surgieron en distintos momentos y lugares.

Durante décadas, la llamada “Revolución del Paleolítico Superior” alimentó la idea de un cambio súbito en cognición, tecnología y organización social que habría impulsado la expansión fuera de África. Pero el cuadro que describe Groucutt es mucho menos lineal: nuevas evidencias fósiles, arqueológicas y genéticas apuntan a múltiples salidas, cruces entre poblaciones y apariciones desiguales de rasgos considerados “modernos”. Esto significa que no existió un único punto de partida ni una sola región que explicara todo el proceso, según informa Phys.org.

Superposición de innovaciones

Uno de los argumentos centrales es de tipo metodológico. Las dataciones suelen tener márgenes de error amplios y, si se toman de forma aislada, pueden dar una falsa impresión de certeza. La investigación pone como ejemplo el maxilar de la cueva de Misliya, en Israel, cuya antigüedad fue estimada en distintos rangos según el método empleado: parte de la discusión se apoya más en la datación de sedimentos y herramientas asociadas que en el propio resto fósil. Para Groucutt, este tipo de incertidumbre obliga a ser cautos antes de construir grandes narrativas con una sola línea de evidencia.

Nuevos datos cuestionan la visión clásica de un gran salto evolutivo hace unos 50.000 años. / Crédito: Unsplash/CC0 Public Domain.

La misma lógica se aplica al comportamiento humano: rasgos que solemos asociar con la “modernidad”, como cuentas de conchas, fogones estructurados, o herramientas de hueso, no aparecen como un paquete estable y completo, sino de forma intermitente, en distintos lugares y momentos. Algunas innovaciones surgen, desaparecen y luego vuelven a aparecer. Incluso varios de los comportamientos que antes se consideraban exclusivos del Paleolítico Superior europeo ya estaban presentes, en versiones tempranas, en África decenas de miles de años antes.

Referencia Revolution, modernity, and the dispersal of Homo sapiens beyond Africa. Huw S. Groucutt. Quaternary Science Reviews (2026). DOI:https://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2026.109981

Un largo y caótico proceso

La anatomía humana también habla de una historia larga y desigual. Los fósiles de Jebel Irhoud, en el Magreb, muestran rasgos modernos con más de 300.000 años de antigüedad, mientras que otros investigadores sitúan una anatomía plenamente moderna bastante más tarde. A ello se suma la evidencia genética, que apunta a poblaciones estructuradas, a intercambios prolongados y a una evolución compleja del Homo sapiens dentro y fuera de África. La conclusión es que la imagen de una revolución súbita simplifica en exceso un proceso mucho más enredado.

En ese sentido, puede concluirse que la humanidad no nació de un solo momento decisivo, sino de una larga sucesión de cambios parciales, dispersos y superpuestos. La evolución humana, más que una revolución, fue una travesía lenta, irregular y profundamente compleja.