Descubren en el Océano Índico el mayor cementerio de ballenas conocido

Un equipo internacional de científicos ha identificado en el sureste del Océano Índico un enorme conjunto de restos de ballenas, que conforma el mayor cementerio en su tipo conocido hasta la fecha. Situado en la zona de Diamantina, se extiende a lo largo de unos 1.200 kilómetros y contiene fósiles y carroñas marinas que revelan cómo la vida prospera en las profundidades abisales.

El sitio alcanza profundidades de entre 4.616 y 7.001 metros. Según detallan los investigadores en un estudio publicado en la revista Nature, se registraron 476 cetáceos fósiles y cinco comunidades naturales, conformadas por otras especies que usan los restos como su hábitat.

Un ecosistema activo

La investigación se apoyó en 32 inmersiones realizadas en 2023 con el sumergible tripulado Fendouzhe. En una de esas exploraciones, el equipo halló por primera vez restos de ballenas a más de 7.000 metros de profundidad, cerca del punto más hondo de la depresión de Dordrecht. A partir de ese hallazgo inicial, los científicos ampliaron el estudio y documentaron una acumulación inusual de huesos y esqueletos en toda la zona.

El valor del descubrimiento no reside solo en la escala del cementerio, sino también en su antigüedad. Entre los restos hay fósiles de hasta 5,3 millones de años, incluidos cráneos de ballenas barbadas y de ballenas picudas, además de un nuevo espécimen que los autores bautizaron como Pterocetus diamantinae. También se halló el esqueleto de una ballena minke antártica de unos cinco metros de largo, junto con otros restos modernos en distintos estados de descomposición.

De acuerdo a una nota de prensa de la Academia China de Ciencias y un artículo publicado en la revista Science, este lugar no es solo un archivo paleontológico: es también un ecosistema activo. Sobre los restos de ballenas prosperan medusas, gusanos en forma de tubo, estrellas quebradizas, pepinos de mar, langostinos de aguas profundas, almejas y gusanos devoradores de huesos, entre otros organismos.

La zona de Diamantina alberga un ecosistema único con restos fósiles y comunidades vivas sobre los huesos de cetáceos. / Crédito: AP.

Oasis de biodiversidad

Los investigadores sostienen que varias de estas especies podrían ser nuevas para la ciencia, algo que refuerza la idea de que estas áreas funcionan como oasis de biodiversidad en el desierto abisal. Además, según informa AP, la forma en “V” del relieve pudo haber canalizado los restos hacia ese punto, aunque también es posible que parte de los animales muriera en la región por causas naturales.

Referencia A 5.3-million-year-old deep-sea whale necropolis in the Diamantina Zone. Xiaotong Peng et al. Nature (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-026-10546-z

En cualquier caso, el conjunto ofrece una ventana excepcional para entender cómo se conectan la geología del fondo oceánico, la historia evolutiva de los cetáceos y la vida en ambientes extremos, donde no hay luz y la presión es aplastante.

El descubrimiento, además, amplia de forma notable el rango de profundidad conocido para estos ecosistemas: hasta ahora, los registros más profundos rondaban los 4.204 metros, pero el nuevo hallazgo lleva ese límite a más de 7.000 metros.