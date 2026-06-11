Las principales empresas de IA estudian la posibilidad de la consciencia artificial

Según informa el Financial Times, importantes empresas de inteligencia artificial (IA), como Google DeepMind, Anthropic y Meta, están dedicando mayores esfuerzos a estudiar si los sistemas de IA podrían llegar a ser conscientes algún día. En los últimos meses, estas empresas han contratado a expertos en filosofía, ética y psicología para investigar este tema.

Anthropic ha estado probando sus modelos de IA en busca de señales de angustia, como comportamientos que se asemejan al pánico o la ansiedad. La compañía también está examinando el bienestar de la IA. Este trabajo se pregunta si los sistemas de IA podrían tener experiencias, preferencias o bienestar que merezcan consideración moral por parte de los humanos. Anthropic ha declarado que aún no tiene certeza al respecto, pero considera que la cuestión es lo suficientemente importante como para estudiarla a medida que los sistemas de IA se vuelven más avanzados.

Nota sobre el autor (*) Giulio Prisco es editor sénior de Mindplex. Escritor de ciencia y tecnología, interesado principalmente en ciencia fundamental y espacial, cibernética e inteligencia artificial, TI, realidad virtual, biotecnologías/nanotecnologías y criptotecnologías. Este artículo se publicó originalmente en Mindplex y se reproduce con autorización a T21/Prensa Ibérica. La versión en inglés puede consultarse aquí.

Crecientes interrogantes sobre la IA y la responsabilidad moral

Google DeepMind contrató recientemente a un filósofo de la Universidad de Cambridge para estudiar la consciencia artificial y la relación entre humanos e IA. El personal de la empresa está revisando ideas científicas sobre la consciencia humana y comprobando si estas se ajustan a los sistemas informáticos. Un especialista en ética de la compañía ha señalado que el tema es complejo. Incluso sin consciencia en la IA, la forma en que las personas interactúan con estos sistemas podría afectar el comportamiento humano y las relaciones en la sociedad en general.

Algunos empleados de estas empresas han manifestado su preocupación de que el progreso de la IA pueda crear un mundo posthumano en el que las máquinas superen las capacidades humanas y transformen la vida radicalmente. Google DeepMind ha declarado que alcanzar la inteligencia artificial general (IAG), donde los sistemas igualan o superan el rendimiento humano en muchas tareas, no implicaría automáticamente que dichos sistemas sean conscientes.

Muchos investigadores siguen mostrándose escépticos. Argumentan que los sistemas de IA actuales, que son grandes modelos lingüísticos entrenados con enormes cantidades de texto para generar respuestas, pueden imitar acciones humanas sin poseer experiencias internas reales. Estos sistemas pueden mostrar objetivos o incluso engaño, pero aun así podrían carecer de la cualidad sensorial de la consciencia.