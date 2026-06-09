Un dron autónomo entrega chalecos salvavidas a personas que caen al mar

Un dron pueda enviarse automáticamente desde un barco en movimiento tan pronto como se confirme que una persona ha caído al agua. El dron tiene tres tipos de cámaras, para que pueda ver de noche y detectar el calor corporal. Esto le permite identificar rápidamente a una persona en el agua, antes que el agotamiento, el frío o la distancia respecto del buque compliquen todavía más el rescate.

Un equipo de la Universidad Técnica de Dinamarca ha creado un dron autónomo capaz de responder de forma automática cuando una persona cae al agua desde un barco en marcha. Equipado con tres tipos de cámaras para operar en condiciones de luz y oscuridad y diversos algoritmos, el sistema localiza a la víctima, calcula su deriva y le entrega un chaleco salvavidas inflable con señal GPS para acelerar el rescate.

Una solución eficiente para un problema grave

Los datos indican que cuando alguien cae por la borda cada minuto cuenta: las operaciones tradicionales suelen verse frenadas porque el barco debe detenerse y desplegar una embarcación de rescate, mientras la persona se pierde rápidamente en la inmensidad de las aguas. En ese contexto, el dron busca acortar la brecha entre el accidente y la ayuda efectiva.

De acuerdo a una nota de prensa, estadísticas de la Cruise Lines International Association muestran que más del 70 % de las personas que cayeron al agua entre 2009 y 2019 perdieron la vida. La clave tecnológica está en la detección: el prototipo incorpora tres tipos de cámaras (RGB, infrarroja y térmica) para operar tanto de día como de noche y detectar el calor corporal de una persona en el agua.

Con esa información, el sistema puede localizar a la víctima y llevar hasta ella un chaleco inflable que, además de aumentar el tiempo de supervivencia, emite una señal GPS para facilitar el rescate posterior. Los investigadores señalan que un chaleco puede ampliar la supervivencia en agua, con una temperatura de 4 a 10 grados centígrados, de 30 a 60 minutos hasta cerca de tres horas, según la situación.

El dron puede localizar a personas que han caído por la borda en el mar. Busca en un área de hasta un kilómetro cuadrado, dependiendo de las condiciones climáticas y del peso de la carga. / Crédito: Bax Lindhardt.

El poder de los datos

Detrás del dispositivo hay algoritmos diseñados para calcular hacia dónde habría derivado la persona, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la caída, el viento y las corrientes registradas por la nave. Según los especialistas, esa metodología evita repetir búsquedas en zonas ya cubiertas y mejora la probabilidad de éxito. El dron puede cubrir hasta un kilómetro cuadrado, dependiendo del clima y de la carga, y su autonomía de vuelo ronda los 30 minutos.

Los ensayos también incluyen un desafío técnico poco habitual para este tipo de dispositivos: aterrizar sobre un barco en movimiento. El equipo trabaja en un sistema de aterrizaje basado únicamente en lo que ven las cámaras en tiempo real, una solución que reduciría el tiempo de maniobra a unos tres segundos, frente a los varios minutos que puede exigir un método convencional.