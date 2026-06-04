Neurociencias
Descubren en el hipocampo un “conmutador” de memoria que evita borrar recuerdos antiguos
Un estudio de NYU Langone identifica un núcleo de neuronas en el hipocampo que organiza memorias nuevas y antiguas sin interferencias, con implicaciones para el alzhéimer y la inteligencia artificial
Cuando hablamos de memoria, solemos imaginar el cerebro como un almacén. Pero un estudio de NYU Langone Health publicado en Nature sugiere que el hipocampo no se limita a guardar recuerdos, sino que los enruta. El trabajo identifica en la región CA1 un subconjunto de neuronas que actúa como una especie de “conmutador”, capaz de gestionar información nueva sin borrar la ya aprendida, uno de los grandes enigmas de la neurociencia.
La investigación se centra en el hipocampo, estructura esencial para la memoria episódica y la navegación espacial. Según los autores, alrededor del 25% de las neuronas de CA1 funciona como un núcleo compartido que recibe señales de CA3 y las transmite hacia la corteza retrosplenial, una zona cortical implicada en orientación y recuperación de recuerdos. La clave no está solo en la conexión, sino también en el modo de operar: esas neuronas usan patrones distintos para la información entrante y saliente, lo que permite multiplexar señales a través de la misma base celular.
Equilibrio nervioso
Dicho de otro modo: el cerebro no necesitaría reclutar un conjunto completamente nuevo de neuronas para cada experiencia. Le bastaría con reconfigurar la actividad de una infraestructura estable, separando flujos sin mezclarlos. Esa lógica ayuda a explicar cómo el sistema nervioso puede mantener un equilibrio tan delicado entre plasticidad (aprender) y estabilidad (no destruir lo aprendido). En términos computacionales, es una solución elegante a un problema clásico de interferencia.
El trabajo se apoyó en registros simultáneos de actividad neuronal en seis ratones que recorrían una pista lineal, utilizando matrices de electrodos de alta densidad para seguir cientos de neuronas en varias regiones conectadas. Lo relevante es que ese grupo de células de CA1 no solo participó durante la experiencia, sino también durante el sueño. Los investigadores observaron su implicación en los llamados sharp-wave ripples, ráfagas de actividad asociadas desde hace años a la consolidación de la memoria. Sobre este proceso existe una amplia literatura previa en el National Institute of Neurological Disorders and Stroke y en la Encyclopaedia Britannica.
Ese hallazgo refuerza una idea de fondo: las mismas neuronas que organizan el tráfico de información durante la vigilia podrían ayudar a fijarlo después, cuando el cerebro reactiva lo aprendido. Más que un archivo pasivo, la memoria aparece aquí como un sistema dinámico de circulación y estabilización de señales.
Referencia
Subspace communication in the hippocampal–retrosplenial axis. Joaquin Gonzalez et al. Nature (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-026-10481-z
Fallos de memoria
Las implicaciones van más allá de la biología básica. Según el equipo dirigido por el neurocientífico György Buzsáki, este “switchboard” podría ayudar a entender los fallos tempranos de memoria en enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer, donde el problema quizá no empiece solo con la pérdida de neuronas, sino con la alteración de los circuitos que coordinan el paso de la información entre regiones cerebrales.
También hay una lectura sugerente para la inteligencia artificial. Muchos sistemas de aprendizaje automático siguen sufriendo catastrophic forgetting, es decir, la tendencia a perder conocimientos previos al incorporar tareas nuevas. La arquitectura descrita en el hipocampo ofrece una pista distinta: reutilizar un núcleo estable y variar los patrones de codificación, en lugar de sobrescribir continuamente el sistema.
No obstante, conviene ser prudentes: se trata de resultados obtenidos en modelos animales y todavía lejos de una aplicación clínica o tecnológica directa. Pero el cambio conceptual está claro: recordar no sería tanto almacenar como saber redirigir. Y eso desplaza la discusión desde el “dónde” de la memoria hacia el “cómo” de sus rutas.
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