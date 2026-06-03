Biotecnología
Un reloj inteligente puede medir la presión arterial todo el día sin tensiómetro
Investigadores estadounidenses desarrollaron un sistema en la muñeca que registra la presión arterial de forma continua y sin artefactos médicos
Pablo Javier Piacente / T21
Un nuevo reloj inteligente puede medir tanto la presión arterial como el flujo sanguíneo de forma continua sin necesidad de un tensiómetro, que implica molestias al ejercer presión sobre el brazo del paciente y solo puede usarse en entornos clínicos.
Un equipo interdisciplinario de la Universidad de Utah y la Universidad de Illinois en Chicago, en Estados Unidos, ha diseñado un reloj inteligente capaz de medir la presión arterial de forma continua y sin necesidad del clásico tensiómetro inflable usado en los consultorios médicos. El avance, que se resume en un estudio publicado en la revista Nature Communications, apunta a resolver una limitación histórica de los controles habituales: las mediciones puntuales, que ofrecen una sola fotografía de un fenómeno que cambia a lo largo del día.
Mínimas variaciones en la corriente sanguínea
La tecnología se basa en un concepto diferente al de otros dispositivos similares: en lugar de usar luz para inferir valores de presión, el prototipo mide en la muñeca la bioimpedancia eléctrica, es decir, pequeñas variaciones en la forma en que la corriente circula por la sangre y los tejidos. Según los autores, esas señales cambian con cada latido y pueden asociarse al comportamiento de la presión arterial y del flujo sanguíneo.
De acuerdo a una nota de prensa, el trabajo busca superar una debilidad conocida de otros relojes o bandas inteligentes que intentaban complementar a los tensiómetros: muchos dependen de análisis de la onda de pulso o del tiempo de llegada del pulso, métodos que carecen de una base teórica fiable y pueden verse afectados por variables fisiológicas y experimentales.
En este caso, los investigadores combinaron modelos analíticos, simulaciones por ordenador y una red neuronal informada por la física para conectar la señal bioeléctrica con la presión arterial. El sistema fue probado en personas sanas en reposo y después de actividad física, además de aplicarse en pacientes con hipertensión y enfermedad cardiovascular, en contextos ambulatorios y de cuidados intensivos.
Referencia
Cuffless hemodynamic monitoring with physics-informed machine learning models. Henry Crandall et al. Nature Communications (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-026-72693-1
Registro continuo y fuera del consultorio
Se sabe que la presión arterial no es solo un número, sino una función que cambia con el tiempo. De esta manera, el tensiómetro convencional ofrece una foto fija, mientras que este reloj inteligente pretende registrar el movimiento completo del sistema cardiovascular a lo largo del día. Ese enfoque podría ser útil para detectar cambios vinculados con el ejercicio, el descanso o alteraciones no identificadas.
Si el dispositivo logra superar todas las pruebas y requerimientos y llega al mercado, el impacto podría ser notable: monitoreo continuo, menos incomodidad para el paciente y una ventana más amplia para detectar patrones invisibles en una consulta breve.
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