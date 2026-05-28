Un nuevo parche elástico lleva la IA directamente a la piel humana

Un dispositivo flexible analiza datos de salud complejos en milisegundos sin conexión a la nube, lo que abre nuevas posibilidades para la monitorización médica instantánea.

Investigadores de la Universidad de Chicago han desarrollado un nuevo parche informático similar a la piel que puede realizar cálculos de inteligencia artificial (IA) directamente sobre el cuerpo. Han descrito los métodos y resultados de este estudio en un artículo publicado en Nature Electronics.

Los dispositivos portátiles actuales suelen recopilar información como la frecuencia cardíaca y enviarla a un ordenador o servidor remoto para su análisis.

Este nuevo parche realiza el análisis por sí mismo en cuestión de milisegundos mientras está adherido a la piel. Esta velocidad es crucial en situaciones de emergencia, donde incluso unos pocos segundos de retraso podrían resultar peligrosos.

Imitando al cerebro

El dispositivo utiliza transistores electroquímicos orgánicos. Se trata de interruptores electrónicos flexibles que procesan información mediante electricidad y el movimiento de iones (partículas cargadas) a través de una capa de gel especial.

Este diseño confiere a los transistores una forma de memoria similar a las conexiones del cerebro humano. Los investigadores crearon métodos de fabricación que permiten imprimir miles de estos transistores sobre superficies elásticas mediante fotolitografía, un proceso de modelado basado en luz.

Nota sobre el autor (*) Giulio Prisco es editor sénior de Mindplex. Escritor de ciencia y tecnología, interesado principalmente en ciencia fundamental y espacial, cibernética e inteligencia artificial, TI, realidad virtual, biotecnologías/nanotecnologías y criptotecnologías. Este artículo se publicó originalmente en Mindplex y se reproduce con autorización a T21/Prensa Ibérica. La versión en inglés puede consultarse aquí. Referencia. A large-scale stretchable neuromorphic circuit for on-body edge computing. Songsong Li et al. Nature Electronics (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41928-026-01639-8

Detecta afecciones cardíacas potencialmente mortales

El nuevo parche se probó con datos reales de un corazón humano. Analizó con éxito patrones de actividad eléctrica relacionados con la fibrilación ventricular, una afección peligrosa en la que el corazón late de forma caótica e ineficaz.

El dispositivo localizó ondas eléctricas anómalas con gran precisión, incluso cuando se estiró a más de una vez y media su tamaño original. En otra prueba, evaluó múltiples parámetros de salud para estimar el riesgo de infarto de miocardio.

Esta tecnología representa un paso importante hacia dispositivos médicos portátiles e implantables más inteligentes, capaces de detectar, analizar y responder a las señales del cuerpo en tiempo real sin depender de ordenadores externos.

Esto podría ahorrar tiempo y, por lo tanto, salvar vidas en situaciones de emergencia críticas. En el futuro, se combinará el módulo informático con mejores sensores y componentes de comunicación para crear sistemas totalmente integrados.