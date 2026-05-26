La tarde que divide a Europa: el nuevo pulso por el horario escolar

Mientras Alemania avanza hacia la jornada escolar completa como derecho, España mantiene un modelo fragmentado donde el horario del colegio se ha convertido en un factor clave de desigualdad, conciliación y coste social.

A las dos de la tarde, millones de niños salen del colegio en España. Y en ese momento empieza un segundo sistema educativo, mucho menos visible: abuelos que recogen, casas vacías, pantallas encendidas, comedores que cierran, academias que se abren o tardes enteras organizadas fuera del colegio.

Esa franja (las horas posteriores a la salida escolar) se ha convertido en uno de los puntos más sensibles del debate educativo europeo. Alemania ha decidido intervenir de forma directa. España, en cambio, discute todavía qué modelo de horario encaja mejor con su realidad social.

La diferencia no es menor: lo que está en juego no es solo pedagógico, sino económico, laboral y de desigualdad.

Europa redefine el tiempo escolar

Alemania ha aprobado la implantación progresiva del derecho a la atención en jornada completa en primaria a partir de 2026. El objetivo no es únicamente académico, sino estructural: garantizar que las familias dispongan de un marco estable de cuidado y aprendizaje durante toda la jornada laboral.

Detrás de esta decisión hay un diagnóstico: el sistema tradicional de media jornada ya no encaja con la organización actual del trabajo, el aumento de hogares monoparentales y la participación laboral de ambos progenitores.

Un estudio reciente del instituto alemán DIPF, basado en miles de encuestas a familias, muestra que la demanda de este tipo de servicios no es homogénea. Depende del tipo de hogar, del nivel socioeconómico y del territorio.

La escuela de tarde no significa lo mismo en todos los casos: para algunas familias es una infraestructura básica de supervivencia cotidiana; para otras, un espacio educativo complementario.

Referencia Betreuung und Bildung von Grundschulkindern. Perspektiven der Eltern. Bericht zur bundesweiten Elternbefragung zu Betreuung und Bildung von Grundschulkindern im Rahmen des Forschungsverbunds "Schule macht stark – SchuMaS. Kielblock Amina et al, Frankfurt a. M.: DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. DOI:https://doi.org/10.25656/01:35177

España: un sistema fragmentado y en discusión

En el caso español, la organización del horario escolar está descentralizada. Las comunidades autónomas tienen la competencia, lo que ha producido un mapa muy desigual.

En los últimos años, la jornada continua (clases concentradas por la mañana y salida temprana) se ha extendido con fuerza en la red pública de varias comunidades, especialmente en Andalucía, Canarias, Murcia o Extremadura. En otras, como Cataluña o el País Vasco, la jornada partida sigue siendo más habitual o estructural.

Este contraste ha reabierto una discusión de fondo: qué efectos tiene concentrar la escuela en la mañana sobre la conciliación familiar, la equidad y el uso del tiempo educativo.

El debate se ha intensificado porque la decisión no afecta solo al aula, sino a todo lo que ocurre después.

El coste invisible de las tardes sin colegio

Diversos análisis económicos, entre ellos el elaborado por EsadeEcPol, han estimado que la organización de la jornada continua puede implicar un coste social elevado asociado a la conciliación: menos disponibilidad laboral, más dependencia de redes familiares informales y mayor necesidad de soluciones privadas para cubrir las tardes.

Las estimaciones apuntan a que este impacto puede alcanzar varios miles de millones de euros anuales si se agregan efectos indirectos sobre empleo, productividad y cuidados. Una parte significativa de esta carga recae sobre las mujeres, que siguen asumiendo mayoritariamente la reorganización de los horarios familiares.

Más allá de las cifras, el efecto más inmediato es cotidiano: qué ocurre entre la salida del colegio y el final de la jornada laboral.

Brechas que aparecen a media tarde

El horario escolar no solo organiza el aprendizaje; también distribuye oportunidades.

Cuando el colegio termina antes, el acceso a servicios como el comedor escolar o las actividades de tarde se convierte en un factor de desigualdad. Las familias con menos recursos tienen menos margen para recurrir a extraescolares privadas o soluciones alternativas de cuidado.

El comedor escolar, además de su función nutricional, cumple un papel de protección social en muchos contextos. Su disponibilidad o su uso efectivo condiciona hábitos alimentarios y estabilidad diaria, especialmente en hogares vulnerables.

La cuestión no es únicamente sanitaria ni exclusivamente educativa: es una pieza más del sistema de igualdad de oportunidades.

La Comunidad de Madrid relanza la jornada partida en primaria. / Comunidad de Madrid

Madrid y el giro del modelo horario

En este contexto, algunas administraciones han comenzado a revisar sus modelos.

La Comunidad de Madrid, a través de su normativa educativa aprobada en 2025, ha reforzado la jornada partida como criterio general para los centros públicos que se incorporen al sistema o modifiquen su organización. La medida se interpreta como un cambio de enfoque: del horario intensivo de mañana hacia una distribución más extendida del tiempo escolar.

La decisión no resuelve el debate, pero lo redefine. El horario deja de ser solo una cuestión de eficiencia escolar y pasa a ser también una herramienta de política familiar.

El espejo alemán: no solo educación, sino infraestructura social La comparación con Alemania ayuda a entender la magnitud del cambio. El país no está ampliando la jornada escolar únicamente por razones pedagógicas, sino porque su estructura social ha cambiado más rápido que su modelo educativo: más empleo femenino, más hogares con un solo adulto responsable y una mayor necesidad de compatibilizar trabajo y cuidado. El resultado es una transformación del colegio en algo más parecido a una infraestructura social de base: no solo un lugar de aprendizaje, sino un soporte del funcionamiento diario de la economía familiar. El estudio del DIPF muestra, además, que las expectativas sobre ese tiempo adicional son muy distintas:

En hogares con menos recursos educativos, se demanda sobre todo apoyo académico y supervisión de tareas.

En familias con mayor nivel formativo, se valora más la calidad del programa y la coherencia pedagógica.

En entornos urbanos, la jornada ampliada se percibe como una oportunidad de organización y desarrollo.

En áreas rurales, en cambio, se tiende a preferir más tiempo fuera del entorno institucional.

Un problema común: el desajuste entre horarios y vida real

La lección que emerge tanto en Alemania como en España: las familias no rechazan por principio la jornada partida ni la jornada continua. Lo que penalizan es el desajuste entre horarios escolares rígidos y necesidades sociales muy distintas.

Cuando el sistema educativo no encaja con la organización del trabajo, alguien absorbe ese coste. Y, con frecuencia, ese coste se distribuye de forma desigual.

Más allá del reloj escolar

Porque el debate sobre la jornada escolar no es, en el fondo, una discusión técnica sobre horarios, sino cómo se organiza una sociedad en la que el tiempo se ha convertido en un recurso escaso y desigualmente distribuido.

El colegio, que durante décadas fue una institución centrada casi exclusivamente en la enseñanza, se ha convertido también en un punto de apoyo para la vida cotidiana de millones de familias.

Por eso, cambiar la hora de salida implica reorganizar quién cuida, quién trabaja, quién paga y quién puede llegar a todo. El verdadero debate no es si los niños deben salir antes o después del colegio. Es qué tipo de sociedad se construye alrededor de esa decisión.