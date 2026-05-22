Un atlas de IA revela todos los daños ocultos que la obesidad causa en el cuerpo

MouseMapper, un conjunto de algoritmos de aprendizaje profundo, segmenta de manera automática 31 órganos y tipos de tejido, a la vez que mapea cuantitativamente nervios y células inmunitarias en todo el organismo, permitiendo un análisis multisistémico integral sobre las consecuencias de la obesidad.

La obesidad ya no se entiende como un problema de exceso de peso o de alteraciones metabólicas: ha pasado a convertirse en una condición que se analiza por el conjunto de efectos nocivos que produce en todo el cuerpo humano. Ahora, un estudio publicado en la revista Nature muestra que también puede generar daños extendidos y "ocultos" en múltiples sistemas del organismo, desde la inflamación generalizada hasta cambios estructurales en nervios periféricos.

En el marco de esa investigación, científicos del Helmholtz Munich, la Universidad Ludwig Maximilians de Munich (LMU), en Alemania, y otros centros desarrollaron MouseMapper, un conjunto de algoritmos de aprendizaje profundo que puede analizar el cuerpo completo de un ratón a resolución celular.

Cambios generalizados a partir de la obesidad

La novedad del sistema está en su escala y precisión. El esquema basado en Inteligencia Artificial (IA) puede segmentar automáticamente 31 órganos y tejidos, además de cuantificar nervios y células inmunes en todo el cuerpo, algo que antes no era posible con herramientas convencionales.

Para construir los mapas, los científicos volvieron transparentes los tejidos de ratones, aplicaron microscopía de lámina de luz y generaron volúmenes tridimensionales gigantescos, con decenas de millones de estructuras celulares. Según una nota de prensa, el "atlas" permite localizar con exactitud dónde aparecen alteraciones biológicas, sin necesidad de seleccionar de antemano una zona concreta del organismo.

Al aplicarse a ratones alimentados con una dieta rica en grasa, el sistema detectó una disminución de la densidad nerviosa a escala corporal y, en particular, alteraciones en una rama del nervio trigémino, una vía facial clave para la sensibilidad.

Los animales obesos mostraron menos terminaciones y ramificaciones nerviosas en esa región, y además respondieron peor a la estimulación con los bigotes en comparación con los ratones delgados: esto sugiere una relación entre la lesión estructural y el deterioro funcional. El estudio también halló cambios en el ganglio trigeminal, asociados con remodelación nerviosa e inflamación.

Impacto en el cuerpo humano

Pero el aporte clave es que los autores compararon esas señales con tejido humano post mortem y encontraron firmas moleculares similares en personas con obesidad, un dato que apunta a que por lo menos una parte del daño observado en ratones también existe en humanos. En el mismo sentido, el atlas mostró patrones de inflamación distribuida por todo el cuerpo, con acumulación de células inmunes en distintos tejidos, especialmente en la grasa visceral.

Referencia A deep-learning framework reveals whole-body perturbations at cell level. Doris Kaltenecker et al. Nature (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-026-10535-2

Para los investigadores, esto refuerza la idea de que la obesidad no actúa de forma aislada sobre un órgano, sino como una enfermedad sistémica que reconfigura la organización tisular en general. La nueva técnica podría cambiar la manera de estudiar enfermedades complejas como diabetes, cáncer, neurodegeneración y trastornos autoinmunes.

A largo plazo, los científicos planean construir “gemelos digitales” biológicamente realistas de animales sanos y enfermos, capaces de ayudar a detectar antes los daños de la obesidad, probar hipótesis y acelerar el desarrollo de tratamientos. Además, dejaron disponibles los mapas obtenidos en la investigación, para que otros grupos puedan trabajar en base a ellos.