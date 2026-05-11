Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP)
El Pentágono desclasifica informes de UAP que reavivan el misterio sobre la vida extraterrestre
Los documentos incluyen casos históricos, testimonios no resueltos y registros de distintas agencias estadounidenses, aunque no aportan pruebas de vida extraterrestre
Redacción T21
El departamento de defensa estadounidense publicó una nueva tanda de archivos sobre fenómenos anómalos no identificados (UAP), con informes que abarcan desde la década de 1940 e incluyen “discos voladores” y orbes luminosos, algunos atribuidos a observadores considerados confiables.
La publicación de nuevos archivos sobre fenómenos anómalos no identificados (UAP) volvió a instalar en la agenda pública una de las preguntas más persistentes sobre estos temas: qué sabe realmente el gobierno de Estados Unidos sobre los objetos y luces que aparecen en sus registros, y si alguno de ellos podría apuntar a algo más que tecnología humana o errores de percepción.
Aunque el material alimenta nuevas especulaciones sobre vida extraterrestre, también se remarca que no existe aún evidencia de inteligencia fuera de la Tierra y que muchos casos terminan explicándose por causas convencionales como globos meteorológicos, aviones o satélites, según informa Phys.org.
Discos voladores y esferas
La nueva tanda de documentos fue presentada como parte de una iniciativa de transparencia impulsada por la administración Trump, con materiales históricos y casos no resueltos que ya alimentan tanto la curiosidad popular como el escepticismo científico, de acuerdo a una publicación de CBS News.
Los archivos abiertos por el Pentágono incluyen informes que datan de la década de 1940, entre ellos menciones a “discos voladores” y a una esfera naranja brillante comparada por un testigo con el “Ojo de Sauron”. También se agregan documentos provenientes del FBI, el Departamento de Estado y la NASA, además del propio Pentágono, y que más de 160 expedientes fueron subidos al sitio oficial.
En tanto, una publicación oficial describe el programa como un sistema de desclasificación y publicación gradual de registros UAP. Allí se afirma que la tarea abarca decenas de agencias y millones de documentos, muchos en papel y distribuidos a lo largo de varias décadas, y que los nuevos materiales se irán liberando “cada pocas semanas”.
El sitio también aclara que los casos archivados son “no resueltos”, es decir, expedientes en los que el gobierno y los especialistas no pueden determinar de forma definitiva la naturaleza del fenómeno observado, por falta de datos suficientes.
Las dudas se mantienen
Pero no todo el material se sustenta en el pasado: entre mayo de 2023 y junio de 2024 se registraron más de 750 nuevos avistamientos de UAP en informes gubernamentales. Para varios expertos, la apertura de archivos podría ayudar a convertir un terreno dominado por especulaciones en uno apto para el análisis de datos.
Sean Kirkpatrick, ex-director de la oficina del Pentágono encargada de investigar estos fenómenos, sostiene que quienes esperan pruebas de vida extraterrestre podrían quedar decepcionados. Desde su perspectiva, muchos informes terminan remitiendo a globos, satélites, aeronaves, desinformación o simples errores de interpretación, según indicó a CBS News.
La astrónoma Janna Levin, en cambio, dice en la misma publicación que la importancia de los archivos no está en buscar extraterrestres, sino en ver si hay pistas útiles para la ciencia, aunque sin anticipar tecnologías de civilizaciones lejanas. Por ahora, la desclasificación no ofrece una respuesta definitiva sobre vida alienígena, pero sí más material para examinar, debatir y verificar.
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