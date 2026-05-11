Descubren miles de nuevas proteínas en el proteoma oscuro relacionadas con el cáncer

Los científicos han descubierto más de 1.700 proteínas nuevas que podrían tener implicaciones para enfermedades humanas, incluido el cáncer. Estaban ocultas en el "proteoma oscuro", que abarca productos génicos de secciones de ADN previamente ignoradas.

Durante décadas, amplias regiones del genoma humano han permanecido fuera del foco de la biología molecular, catalogadas como zonas sin producto funcional conocido. Un consorcio internacional de más de 60 investigadores acaba de demostrar que en esas regiones se esconden al menos 1.785 microproteínas que los métodos convencionales habían ignorado sistemáticamente. El hallazgo, publicado en Nature, podría ampliar el inventario del proteoma humano en casi un 10%.

El Consorcio TransCODE (codirigido por el Centro Princesa Máxima de Oncología Pediátrica de los Países Bajos, la Facultad de Medicina de la Universidad de Míchigan, el Instituto Europeo de Bioinformática del EMBL y el Instituto de Biología de Sistemas de Seattle) procesó 3.700 millones de puntos de datos extraídos de 95.520 experimentos de espectrometría de masas acumulados durante décadas en repositorios públicos, un trabajo que exigió cerca de 20.000 horas ininterrumpidas de cómputo.

Plataforma bioinformática

Ese cribado masivo no se apoyó en ninguna técnica de inteligencia artificial novedosa, sino en la aplicación rigurosa y a escala sin precedentes del Trans Proteomic Pipeline, una plataforma bioinformática consolidada que la comunidad proteómica lleva años refinando. De los miles de millones de espectros analizados emergieron 7.264 marcos de lectura abiertos no canónicos (ncORFs) con señal peptídica detectable: son secciones del ADN que las bases de datos estándar habían descartado durante décadas como zonas sin producto funcional. Ese territorio ignorado es lo que los investigadores denominan el proteoma oscuro, y sobre sus secuencias concretas se centró el estudio biológico posterior.

De las secuencias examinadas, aproximadamente el 25% generó moléculas detectables similares a proteínas. La mayoría resultaron ser mucho más pequeñas que las proteínas convencionales: el 65% contenía menos de 50 aminoácidos, frente a menos del 1% de las aproximadamente 19.500 proteínas catalogadas en las bases de datos de referencia actuales. Apenas una docena guardaba suficiente parecido con las proteínas tradicionales como para encajar en esa categoría; el resto no tenía lugar conceptual en el marco establecido.

El consorcio dedicó más de un año a resolver ese problema de clasificación. La solución fue acuñar un nuevo concepto biológico: la peptidina (peptidein). La biología molecular ha sostenido durante décadas una visión binaria: una secuencia de ADN produce una proteína o no produce nada. El nuevo estudio propone una tercera opción: el ADN puede generar una proteína, una peptidina o ninguna de las dos. La peptidina se define como una molécula formada por aminoácidos (como las proteínas) pero cuya función biológica sigue siendo ambigua; y la definición deja expresamente la puerta abierta a que pase a considerarse proteína si se acumulan evidencias suficientes.

Implicaciones para el cáncer

Para explorar si alguna de estas moléculas tiene relevancia funcional, el equipo buscó las denominadas peptidinas «panencesiales»: aquellas sin las cuales las células no pueden sobrevivir, y que por tanto representan candidatas a dianas terapéuticas.

Mediante edición genética CRISPR a gran escala identificaron seis con ese perfil. Una de ellas, codificada por OLMALINC (una secuencia genética de la que hasta ahora se asumía que no producía ninguna proteína), resultó especialmente significativa: al desactivar ese gen, el 85% de más de 485 líneas celulares de cáncer mostró un deterioro en su supervivencia. Los investigadores descartaron que el efecto procediera de la molécula de ARN asociada y confirmaron que es la propia peptidina la que interviene en la división celular y en la respuesta al daño del ADN.

Más allá de OLMALINC, el estudio detecta un patrón más amplio con implicaciones terapéuticas directas: muchas de las nuevas peptidinas se presentan en la superficie celular para ser reconocidas por el sistema inmunitario, lo que las convierte en dianas potenciales para la inmunoterapia y las vacunas contra el cáncer. Varias de esas moléculas ya están en desarrollo como dianas farmacológicas, y el interés tanto académico como industrial en esta nueva clase de antígenos tumorales no ha dejado de crecer.

El consorcio señala también que las peptidinas podrían explicar enfermedades genéticas que el análisis convencional no ha logrado descifrar, sencillamente porque los diagnósticos genéticos ignoraban que estas moléculas estaban codificadas en el genoma humano.

No es la primera vez que miembros del consorcio topan con microproteínas clínicamente relevantes: ya habían identificado un papel esencial para ASNSD1-uORF en niños con meduloblastoma de alto riesgo, y ahora investigan si esa misma microproteína actúa también en otros cánceres pediátricos con el oncogén MYC activado, como el neuroblastoma.

Referencia Expanding the human proteome with microproteins and peptideins. Eric W. Deutsch et al. Nature (2026). DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-026-10459-x

Nuevos territorios

“Sabemos que el inventario actual de proteínas reconocidas no refleja el cuadro completo. Con este estudio demostramos que miles de secuencias genéticas ignoradas contribuyen al proteoma oscuro produciendo una nueva clase de moléculas similares a proteínas que habían pasado desapercibidas. Pero para la mayoría de ellas, todavía no sabemos qué hacen”, afirma el Dr. Sebastiaan van Heesch, del Centro Princesa Máxima, codirector del estudio. Van Heesch añadió que clasificar estas moléculas como peptidinas «les ha dado un lugar formal en las bases de datos de referencia para que la comunidad científica pueda estudiarlas», y que su presencia «cada vez aparece más ligada a enfermedades, incluidos los cánceres infantiles».

El Dr. John Prensner, neurooncólogo pediátrico de la Universidad de Míchigan y también codirector, se mostró optimista sobre el alcance del hallazgo: “es como el tráiler de una película. Vemos el esbozo de una visión que podría cambiar por completo nuestra comprensión de la biología humana. Estamos increíblemente entusiasmados con que los próximos años abran nuevas puertas para resolver y tratar enfermedades humanas como el cáncer”.

El Dr. Robert Moritz, catedrático de Proteómica del Instituto de Biología de Sistemas, subrayó el peso de la infraestructura experimental que hizo posible el trabajo: el Trans Proteomic Pipeline se desplegó sobre casi 100.000 experimentos de espectrometría de masas que suman 3.700 millones de espectros, todos ellos procedentes de datos públicos acumulados por la comunidad científica mundial y alojados en el repositorio PeptideAtlas.

“Lo que más me entusiasma no es simplemente que estas moléculas existan, sino lo que su existencia implica. La biología ha dependido durante mucho tiempo de un elenco relativamente pequeño de proteínas bien caracterizadas para explicar la lógica reguladora de la célula, pero las peptidinas sugieren que bajo esa capa familiar existe toda una capa sin explorar de actores moleculares. Esto no es el final de una búsqueda: es la apertura de un territorio nuevo y fértil”.