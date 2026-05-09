El nivel de mercurio en los ríos se multiplicó más del doble desde la Revolución Industrial

Un modelo ha analizado la concentración de mercurio en los ríos del mundo desde 1850 hasta la actualidad. Sus resultados concluyen que los niveles se han duplicado e incluso triplicado desde la Revolución Industrial hasta hoy: estos hallazgos tienen importantes implicaciones para la salud humana y la fauna.

Un estudio publicado hoy en la revista Science Advances comprueba que antes de 1850 los ríos transportaban aproximadamente 390 toneladas métricas de mercurio a los océanos cada año, mientras que en la actualidad esa cifra ha aumentado a unas 1.000 toneladas métricas. Esto implica que la concentración de mercurio en los ríos de todo el planeta se ha incrementado en más del doble desde la Revolución Industrial hasta la actualidad, de acuerdo a una nota de prensa.

Impacto directo sobre la salud ambiental y humana

Según los autores, un equipo de especialistas de la Universidad de Tulane, en Estados Unidos, estos resultados tienen implicaciones para la salud humana y la fauna, teniendo en cuenta que los compuestos de mercurio son neurotóxicos, se acumulan en los peces y de ellos pasan a los seres humanos y otras especies mediante el consumo con fines alimenticios. Se trata de otra demostración del fuerte impacto de la actividad humana sobre el ambiente, intensificado especialmente a partir de los procesos de industrialización masiva.

Múltiples estudios previos han advertido sobre la influencia de la expansión de la actividad industrial y económica sobre el ciclo del mercurio: la silvicultura, la agricultura y la urbanización alteran la dinámica del mercurio al influir en su movilidad en los suelos y sedimentos, creando condiciones que favorecen su metilación.

Al mismo tiempo, las centrales eléctricas de carbón liberan mercurio a la atmósfera, que luego se deposita en los ecosistemas terrestres y acuáticos, afectando los niveles de mercurio (Hg) en los ríos y suelos. Por si esto fuera poco, el cambio climático de raíz antropogénica puede alterar la liberación y conversión del mercurio, aumentando potencialmente los niveles de metilmercurio e impactando sobre los ecosistemas.

España estaría en una mejor situación

Según Miguel Motas Guzmán, profesor en el área de Toxicología y Ciencias Sociosanitarias de la Universidad de Murcia, en España, quién no participó del estudio, "la investigación es un aporte clave porque cuantifica por primera vez el aumento mundial de los niveles de mercurio en ríos desde la época preindustrial, concluyendo que las actividades humanas han elevado dichos niveles de dos a tres veces en la actualidad”, indicó en una publicación de Science Media Centre España.

Referencia Human perturbations to mercury in global rivers. Peng et al. Science Advances (2025). DOI:https://www.doi.org/10.1126/sciadv.adw0471

Además, agregó que "los datos muestran niveles altos de exposición a mercurio en determinadas zonas geográficas según el consumo de pescado y la contaminación local de dichos ecosistemas acuáticos, lo cual puede acarrear graves problemas de salud principalmente en niños y embarazadas”.

Sin embargo, concluyó que "en España y en el Mediterráneo los niveles han disminuido frente a los de la época preindustrial”, dando a entender que la situación de los cursos fluviales españoles es mejor con respecto a aquello que sucede en otros países. (Una primera versión de este artículo se publicó el 11 de junio de 2025).