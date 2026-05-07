El histórico eclipse de agosto 2026 convertirá a España en un aula a cielo abierto

España no solo se prepara para un eclipse solar total el 12 de agosto, sino para convertirlo en una gigantesca clase de ciencia ciudadana: con cursos específicos para docentes, módulos escolares en mayo y junio y miles de niños llamados a explicar a sus familias cómo mirar el Sol con gafas homologadas y sin poner en riesgo ni su vista ni el entorno.

El eclipse solar total que se extenderá por España el 12 de agosto de 2026, el primero en más de un siglo, es lo suficientemente emocionante como para atraer parte de los 10 millones de turistas extranjeros que disfrutan de vacaciones en agosto en nuestro país y de los otros diez millones nacionales, para ver cómo se oscurece completamente el sol en una franja bastante pequeña del territorio de la península y Baleares.

El Observatorio Astronómico Nacional prevé específicamente más de un millón de turistas extranjeros adicionales para ver en España el eclipse solar total del próximo 12 de agosto. El astrofísico Alejandro Sánchez de Miguel, director científico de la Fundación Stars4all ha declarado en el evento de “España eclipsada. Trío Ibérico de eclipses solares” del pasado 4 de mayo en el Ateneo de Madrid que “al menos 200.000 de estos visitantes específicos, astroturistas cazadores de eclipses, serán europeos”. Le acompañaban Juan Cruz Cigudosa García, secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Noemí Pinilla-Alonso, física del Cosmos, y como moderador Miguel Ángel Sabadell, físico teórico y astrofísico.

El Ministerio de Ciencia ha denominado al eclipse de 2026 como “El eclipse del atardecer” ya que un eclipse solar total cruzará el norte de España justo al atardecer, alrededor de las 20:30 horas. Además, el eclipse será parcial en todo el país, donde se podrá ver el disco solar en gran medida ocultado por la silueta de nuestro satélite rocoso. Será en una banda de casi 300 kilómetros de anchura abarcando gran parte del norte peninsular, Golfo de Valencia y Baleares, desde A Coruña a Palma de Mallorca, donde el Sol se verá totalmente eclipsado, una totalidad que durará entre medio minuto y minuto y medio en la mayoría de las zonas implicadas.

Un evento histórico, con el Sol oscureciéndose completamente cerca del horizonte, convirtiendo el final del día en un doble atardecer. Se recomienda identificar zonas de horizonte oeste despejado, crucial porque el eclipse ocurrirá con el Sol muy bajo (15–25°). Y a continuación le seguirá el espectáculo del máximo de la lluvia de estrellas de Las Perseidas, con fase de Luna nueva que contribuirá al espectáculo cósmico nocturno.

España será escenario de tres eclipses solares consecutivos: el 12 de agosto de 2026, el 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028. Dos de ellos serán totales y uno anular. Nuestro país será el único del mundo que podrá observar de forma completa el primero, junto con Islandia y Groenlandia.

Afrontando la avalancha de visitantes

La inmensa afluencia prevista, en pleno corazón del verano, plantea desafíos logísticos y medioambientales: Juan Cruz Cigudosa dijo en el Ateneo que en unas semanas se comunicarán los planes de seguridad y movilidad que se han ido coordinando con las comunidades y que incluirán cierres de carreteras secundarias y caminos forestales y regulación del tráfico. Cigudosa hizo la siguiente reflexión: “Tu no vas a ver el eclipse, el eclipse te viene a ver a ti. Si lo ves desde tu casa mejor, ese día no cojas el coche”. Y añadió “El eclipse es un acto social. Es una situación de conexión emocional. Cuando acabe el eclipse lo mejor es que la gente se quede donde está”. Y se relaje, disfrute de la lluvia de estrellas, si se ha desplazado que la vuelta sea escalonada y tranquila, no vayamos a estropear un día maravilloso.

Según el astrofísico Javier Armentia, miembro de la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses del Gobierno de España, uno de los responsables en Navarra de las Jornadas de Astroturismo y Cultura Científica «Lerín Tierra Estrella», diez años ya en Lerín Pueblo Starlight, dice: “Nosotros llevamos trabajando desde hace más de un mes con la Junta Especial de Seguridad (Delegación del gobierno en Navarra y la consejería de Interior, con las policías, servicios de urgencias y protección civil navarros) para diseñar los lugares de observación: hablamos de zonas preparadas con cortafuegos, prohibición absoluta de fuegos y de fumar, zonas protegidas a las que no se podrá acceder, limitar el tráfico por las zonas importantes durante la tarde del eclipse, pero también tener abastecimientos de agua y localización de sombras así como servicios de urgencia y personal voluntario. Y también refugios en caso de que haya fenómenos meteorológicos extremos, como las tormentas”.

España Eclipsada

En el evento del Ateneo de Madrid se informó que el Ministerio de Educación ha diseñado, junto al equipo de trabajo de Educación de la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses, un curso para el seguimiento de los eclipses totales de 2026 y 2027 con la inscripción abierta hasta el 23 de mayo de 2026. Además, en la web oficial de 3 eclipses se facilita el calendario de eventos divulgativos y formativos previos relacionados. Se recomienda ver el eclipse total desde donde se habita, sin desplazarse. Según Cigudosa, “se va a implicar a los colegios mediante módulos de información en mayo y junio, en todos los colegios de España, los niños son los mejores para enseñar a sus padres sobre el fenómeno”.

Por otro lado, hay un boom extraordinario de reservas y una ocupación muy adelantada en alojamientos rurales y hoteleros. Se ha se ha producido un fuerte crecimiento del booking temprano en 2026 desde hace un año. En particular, Airbnb informó de un aumento del 830% en búsquedas de alojamientos rurales en la ruta del eclipse. Es muy posible que se produzcan desplazamientos de ida y vuelta en el día y atascos kilométricos como sucedió en el eclipse total de 2017 en EE. UU. Una cuestión paralela de la que también avisó Cigudosa es que precisamente en estas fechas la España vaciada está llena de turistas todos los años y que incluso los pueblos están ajustando las fechas de inicio de las fiestas patronales para el 12 de agosto.

Dudas sobre la disponibilidad de gafas de eclipse seguras

Quizá el elemento de seguridad más importante sean las gafas de eclipse. Son un instrumento seguro si son homologadas y no están dañadas. Se deben utilizar gafas de eclipse certificadas con la norma ISO 12312-2 y que no hayan caducado. Hay que identificar la inscripción «EN ISO 12312-2:2015» en las gafas, su embalaje o las instrucciones. Por supuesto si se compran en la UE deben llevar el marcado CE auténtico.

El secretario de estado recordó que las gafas protegen un máximo de tres minutos seguidos mirando directamente al Sol. “Conviene encargar las gafas ya” advirtió Cigudosa. Las comunidades autónomas van a distribuir gafas de eclipse certificadas entre la población, pero hasta la fecha las cantidades anunciadas parecen “escasas” y la disponibilidad de gafas en ópticas o farmacias suele ser bajo pedido. Otra opción es adquirirlas en tiendas de astronomía.

La fecha del eclipse, a mediados de agosto, coincide con una de las épocas de mayor riesgo y afectación por incendios en España. Las grandes multitudes que se desplazarán a bosques, pastizales, montañas y espacios agrícolas, incluidos parques nacionales, para acampar o estacionar su coche, representan una amenaza real.

Según el satélite europeo Sentinel-2 del Proyecto Copernicus, hasta final de agosto de 2025 se quemaron más de 400.000 mil hectáreas en España, la gran mayoría en zonas que se verán afectadas por la trayectoria del eclipse de 2026. Los expertos enfatizan que un solo error catastrófico puede desencadenar un incendio forestal imparable.