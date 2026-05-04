Cómo desconectar del móvil sin perderte nada: lo que la ciencia sabe sobre nuestra atención

Cada notificación que recibes en el móvil ha sido diseñada por un equipo de ingenieros para que no la ignores. Es un modelo de negocio. Y entenderlo es el primer paso para recuperar el control.

Abres el móvil "solo un momento" para ver si tienes mensajes. Veinte minutos después sigues ahí, saltando de una noticia a un vídeo, de un grupo de WhatsApp a un hilo de Twitter. Acabas con la cabeza llena y la sensación de no haber retenido casi nada. A eso lo llaman infoxicación: demasiado contenido, poca digestión. Y no es un problema de unos pocos: según un estudio de RTVE publicado a finales de 2025, los españoles pasamos casi cuatro horas al día pegados al móvil, y el 71% admite que debería reducirlo. Lo sabemos. Y, aun así, seguimos.

La ciencia de la atención lleva tiempo explicando por qué: nuestro cerebro no está hecho para procesar tantos estímulos seguidos. Cada vez que saltamos de pantalla, de tema o de aplicación, pagamos un pequeño peaje mental. Unas pocas veces no pasa nada. Cientos de saltos al día generan cansancio, dispersión y la sensación de que el tiempo se escapa sin que hayamos hecho nada de verdad.

Tres ideas clave Para recuperar el mando sobre la información, tres ideas pueden marcar la diferencia: decidir cuando te informas, en lugar de hacerlo por impulso

esperar antes de compartir

y aplicar el filtro hecho/opinión a los titulares más llamativos. El resto lo hará la práctica. La ciencia no promete una cabeza vacía ni una dieta informativa perfecta. Promete algo más útil: que la próxima vez que abras el móvil, seas tú quien haya decidido abrirlo.

Ventanas, no grifos

El primer cambio que propone la ciencia del comportamiento no es consumir menos información, sino hacerlo de forma más intencional. En lugar de abrir el móvil por inercia cada vez que hay un momento muerto, podemos decidir de antemano cuándo nos informamos: dos momentos concretos al día para noticias, uno para redes, otro para mensajes. No hace falta cumplirlo al milímetro. Pero tener un esquema cambia quién manda: nosotros o la notificación.

Hay otro hábito que marca mucha diferencia: separar el consumo de la reacción. Muchas veces compartimos una noticia, un vídeo o un comentario nada más verlos, sin tiempo para procesarlos. Una mini norma personal basta: "primero lo leo tranquilo, luego decido si vale la pena compartirlo". Esa pequeña demora reduce la difusión de contenidos que ni nosotros mismos hemos entendido bien, y de paso baja el nivel de ruido en nuestros grupos.

Sobre esta serie Vivir con ciencia es una iniciativa de T21, el portal de ciencia, tecnología y sociedad de Prensa Ibérica. Si quieres leer más reportajes sobre cómo aplicar la evidencia científica a tus decisiones cotidianas, aquí tienes las anteriores entregas: Trucos para gastar menos en el supermercado: lo que la ciencia sabe sobre cómo compramos

Hecho o interpretación

También ayuda aprender a distinguir entre información y opinión. No es lo mismo un dato que una lectura de ese dato. Cuando leemos un titular muy contundente, tres preguntas rápidas sirven de filtro: ¿qué hecho concreto se describe?, ¿quién lo afirma y con qué interés?, ¿qué pensaría alguien que no estuviera de acuerdo? Es higiene mental. Nos obliga a separar el hecho del envoltorio emocional, y eso baja la temperatura de muchas conversaciones acaloradas.

Podemos plantearlo como un experimento de una semana. Elegimos dos franjas sin pantallas (durante las comidas y la última hora antes de dormir) y una franja concreta para informarnos. Durante esos días apuntamos en una nota cómo nos sentimos: nivel de agobio, facilidad para concentrarnos, calidad del sueño.

No hace falta ser preciso; basta con "mejor, igual o peor". Al final de la semana, comparamos. La mayoría nota algún cambio, aunque sea pequeño, en la sensación de control.