Tu cerebro elimina sus propias conexiones para que no olvides quién eres

Un equipo de neurocientíficos acaba de descubrir que, durante nuestros primeros años de vida, el disco duro de la memoria sufre un reinicio físico. El cerebro corta cables y apaga interruptores para enseñarnos a recordar con precisión. Por eso casi nadie recuerda su segundo cumpleaños.

Un estudio publicado en Nature Communications, desarrollado por investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria (ISTA), ha cartografiado con un nivel de detalle inédito cómo evoluciona la pieza anatómica del cerebro que te permite recordar una tarde de verano entera con solo oler un rastro de crema solar. Esa pieza es la región CA3 del hipocampo.

Para descubrir sus secretos, los científicos pincharon simultáneamente hasta ocho neuronas individuales en ratones con micropipetas microscópicas para escuchar sus conversaciones eléctricas. Así midieron miles de conexiones una a una, inyectaron tinte en las células y reconstruyeron sus ramas en tres dimensiones.

Referencia Developmental emergence of sparse and structured synaptic connectivity in the hippocampal CA3 memory circuit. Victor Vargas-Barroso et al. Nature Communications (2026). DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-026-71914-x

Confusión neuronal

Lo que descubrieron al comparar cerebros en distintas etapas de desarrollo es que, en las primeras semanas de vida, las neuronas de esta zona forman una maraña local muy densa. Están tan hiperconectadas y sus vínculos son tan potentes que un solo impulso eléctrico de una célula puede desencadenar un estallido en cadena. Es lo que los autores denominan "detonación". En este cerebro infantil la información viaja rapidísimo y sin filtros, pero resulta casi imposible separar un recuerdo de otro porque cualquier pequeña señal inunda todo el sistema de golpe.

Sin embargo, al llegar a la etapa juvenil y entrar en la edad adulta, se produce una drástica eliminación natural de las ramificaciones celulares locales. Mientras se destruyen los cables emisores, las neuronas multiplican y alargan sus antenas receptoras (las dendritas). El sistema abandona el caos local inicial para convertirse en una red mucho más selectiva, estructurada y distribuida.

Con esta nueva arquitectura, las reglas del juego cambian. Una sola neurona ya no tiene el poder de encender a sus vecinas a gritos. Ahora hace falta alcanzar un consenso. Para que un recuerdo logre activarse en la red de un adulto, se requiere que más de 20 señales distintas lleguen al mismo tiempo y coincidan en el espacio. El caos detonante de la infancia deja paso a un refinado sistema de votación.

Cerebro virtual

Para confirmar si esto servía de algo en la práctica, los neurocientíficos crearon un cerebro virtual de 100.000 neuronas y simularon esta misma transición. El resultado: al pasar de una red hiperconectada a una más escasa pero estructurada, la capacidad del sistema para almacenar y recuperar patrones de memoria sin mezclarlos casi se duplicó.

Esta drástica remodelación anatómica ofrece una explicación física a uno de los grandes misterios de la psicología humana: la amnesia infantil. Esa poda masiva de conexiones primigenias explica en parte por qué no logramos retener las vivencias de nuestros primeros años.

El soporte físico donde se guardaron aquellas primeras impresiones ha sido desmantelado y recableado. Esta reconfiguración extrema del hipocampo sugiere que "formateamos" parte de nuestra red temprana para poder construir una memoria adulta mucho más nítida.