Cargan por primera vez el genoma completo del virus de la hepatitis D en un ordenador cuántico

Los científicos han cargado por primera vez un genoma completo, específicamente el del virus de la hepatitis D, en un ordenador cuántico IBM con procesador Heron de 156 cúbits. El avance se enmarca en el programa Quantum for Bio (Q4Bio) y apunta a futuras aplicaciones en el análisis de enfermedades infecciosas, trastornos genéticos y pangenomas.

Una colaboración liderada por el Instituto Wellcome Sanger del Reino Unido y que incluyó a universidades asociadas de todo el mundo logró cargar por primera vez un genoma completo en un ordenador cuántico. La prueba se hizo con el virus de la hepatitis D, un patógeno de interés clínico por su capacidad para causar una infección hepática grave y por su utilidad como modelo para explorar nuevos métodos de análisis genómico. Se trata de un avance decisivo en la intersección entre genómica y computación cuántica.

Traduciendo virus al lenguaje de los ordenadores cuánticos

El genoma se cargó en un sistema cuántico de IBM equipado con un procesador Heron de 156 cúbits, dentro del programa Quantum for Bio (Q4Bio). El objetivo del desafío es acelerar aplicaciones de la computación cuántica en salud humana, con posibles beneficios en el seguimiento de enfermedades infecciosas, el estudio de trastornos genéticos raros y la identificación más precisa de mutaciones causantes de distintas patologías.

Vale destacar que “cargar” el genoma significa traducir las secuencias de ADN a un formato que la máquina cuántica pueda procesar. Los investigadores desarrollaron métodos eficientes para crear circuitos cuánticos capaces de codificar biosecuencias, siguiendo una idea teórica propuesta hace más de 25 años.

Solo el comienzo de una vía prometedora hacia el futuro

Según el equipo, el logro demuestra que los ordenadores cuánticos ya pueden empezar a trabajar con datos genómicos reales, siempre que estén adecuadamente representados. De esta manera, existe una vía alternativa a la computación clásica para determinadas tareas de genómica.

La elección de la hepatitis D se debe a que el virus tiene un genoma compacto y, al mismo tiempo, una relevancia médica importante: puede provocar una infección hepática grave y se transmite por contacto con sangre infectada, semen u otros fluidos corporales, según se explica en una nota de prensa.

En consecuencia, este primer éxito sugiere que los ordenadores cuánticos podrían abrir nuevas vías para vigilar brotes infecciosos, afinar diagnósticos y comprender mejor cómo surgen las mutaciones asociadas a enfermedades, entre muchos otros progresos en la investigación biológica que recién pueden comenzar a vislumbrarse.