La población humana ha superado la capacidad sostenible de la Tierra, según un nuevo estudio

La Tierra ya ha superado su capacidad para sustentar a la población mundial de manera sostenible: un nuevo trabajo científico advierte sobre una creciente presión sobre la seguridad alimentaria, la estabilidad climática y el bienestar humano.

Un estudio publicado en la revista Environmental Research Letters y liderado por la Universidad de Flinders, en Australia, sostiene que la población humana ya ha rebasado la capacidad de carga sostenible del planeta. Los investigadores relacionan este desajuste con la presión sobre el clima, la biodiversidad, el agua y la seguridad alimentaria, entre otros aspectos que indican la creciente influencia del consumo, el uso de recursos y la actividad humana sobre la Tierra.

Sistemas terrestres al límite

De acuerdo a una nota de prensa, el crecimiento demográfico, el consumo contemporáneo de tierra, agua y energía y el impacto sobre la biodiversidad están amplificando la presión sobre los sistemas básicos que sustentan el equilibrio planetario. Aunque el ritmo de crecimiento poblacional parece haberse estancado en términos globales en los últimos años, la población mundial y su comportamiento ya superan el límite de sostenibilidad.

El estudio analizó más de dos siglos de registros globales de población y utilizó modelos de crecimiento ecológico para reconstruir cómo cambiaron el tamaño y la dinámica demográfica a lo largo del tiempo. El hallazgo central es que la relación entre más población y más crecimiento se quebró en la década de 1950: para 1962, la humanidad ya había entrado en una fase en la que la tasa de crecimiento comenzó a disminuir de forma consistente a medida que aumentaba la población.

Los especialistas ubican además el inicio de esa “fase negativa” ocho años antes de la aparición de un déficit global de biocapacidad en 1970, un dato que refuerza la idea en torno a que la presión humana sobre el sistema terrestre venía acumulándose desde mucho antes.

La necesidad de un cambio social y cultural

El problema va más allá del tamaño de la población global. El trabajo afirma que la fase negativa se relaciona directamente con la anomalía de temperatura global, la huella ecológica y las emisiones totales: esos indicadores explican que el inconveniente no es solo cuánto consume cada persona, sino cuántos individuos están demandando simultáneamente recursos y capacidad de absorción de la biosfera.

Referencia Global human population has surpassed Earth’s sustainable carrying capacity. Corey J A Bradshaw et al. Environmental Research Letters (2026). DOI:https://www.doi.org/10.1088/1748-9326/ae51aa

En sus proyecciones, el modelo Ricker ajustado a la fase negativa estima que la población mundial podría ubicarse entre 11,7 y 12,4 mil millones de personas entre 2067 y 2076. Por otro lado, el mismo modelo aplicado a la fase de “facilitación” o a un entorno más positivo sugiere un máximo de 2,5 mil millones que la Tierra podría mantener.

Los autores destacan que estas cifras no deben leerse como un destino inevitable, sino como una señal de alarma: sostienen que la continuidad de las tendencias actuales exigiría una transformación profunda de las prácticas sociales y culturales vinculadas con el uso de suelo, agua, energía y respeto de la biodiversidad. ¿Será la humanidad capaz de generar ese cambio?