Un misterioso simio bípedo, que vivió hace más de 7 millones de años, podría ser nuestro ancestro más antiguo

Con 7,2 millones de años, este ancestro, que los científicos clasificaron como perteneciente al género Graecopithecus, podría ser el humano más antiguo conocido: pesaba alrededor de 24 kilos y se desplazaba en dos patas por las llanuras de la actual Bulgaria.

Un fósil hallado en Bulgaria está obligando a repensar uno de los capítulos más importantes de la evolución humana: dónde y cuándo apareció el linaje que terminaría dando lugar a los homínidos. Se trata de un fémur casi completo descubierto en el yacimiento de Azmaka, cerca de Chirpan, que fue atribuido tentativamente a un representante del género Graecopithecus y fechado en 7,2 millones de años.

Características inequívocas de bipedalismo

Según el equipo internacional de investigadores, liderado por la Universidad de Tubinga, en Alemania, el hueso presenta rasgos propios de una locomoción bípeda y podría corresponder a uno de los ancestros humanos más antiguos conocidos hasta la fecha. Los detalles del hallazgo se describen en un estudio publicado en la revista Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments.

Hasta ahora, gran parte de los especialistas en paleoantropología situaban el origen de los primeros humanos en África, y calculaban la aparición del bipedalismo en torno a 6 millones de años atrás. Sin embargo, este nuevo hallazgo sugiere que algunos antiguos simios ya podrían haber desarrollado una forma temprana de caminar erguido, más de un millón de años atrás en el tiempo con respecto a las fechas indicadas.

El análisis realizado sostiene que el fémur descubierto exhibe características “inequívocas” de un bípedo, de acuerdo a una nota de prensa. Esto abre la posibilidad de que el linaje humano tenga una historia más antigua y geográficamente más compleja de lo imaginado.

Las claves anatómicas están en la morfología del hueso: los investigadores destacan un cuello femoral alargado y orientado hacia arriba, además de puntos de inserción muscular y un grosor cortical que recuerdan a los de homínidos bípedos y humanos actuales, aunque no idénticos.

¿Una nueva ruta para el origen humano?

“Varias características morfológicas externas e internas, como el cuello alargado que apunta hacia arriba entre el eje del fémur y la cabeza, los puntos de unión especiales para los músculos de los glúteos y el grosor de la capa ósea externa, tienen similitudes con los ancestros humanos fósiles bípedos y los humanos”, indicó en el comunicado uno de los autores del estudio, el profesor Nikolai Spassov, del Museo Nacional de Historia Natural de Bulgaria.

El equipo destaca que Graecopithecus no se movía exactamente como nosotros, sino que combinaba rasgos de los grandes simios africanos con características de bípedos más recientes. En esa mezcla reside su valor científico: podría representar una etapa de transición entre ancestros arborícolas y formas ya adaptadas parcialmente a la vida en el suelo.

Referencia An early form of terrestrial hominine bipedalism in the Late Miocene of Bulgaria. Nikolai Spassov et al. Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments (2026). DOI:https://doi.org/10.1007/s12549-025-00691-0

El contexto geográfico también alimenta la hipótesis balcánica, según los científicos. Los restos provienen de un paisaje que, en el período estudiado, habría sido una sabana cercana a un río, en una región del este mediterráneo sometida a importantes cambios climáticos entre hace 8 y 6 millones de años.

Los autores plantean que esas transformaciones pudieron favorecer desplazamientos de mamíferos entre Eurasia y África, e incluso que Graecopithecus pudo haber emigrado desde los Balcanes hacia África. De confirmarse esta hipótesis, la ruta podría redefinir la vieja teoría que reservaba al continente africano la exclusividad del origen humano.