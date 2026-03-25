Histórico avance del CERN: logró transportar antimateria en un camión sin perder partículas

Por primera vez, el CERN ha conseguido transportar antimateria, la sustancia más cara y volátil sobre la Tierra, en un camión sin que las partículas se escaparan ni se destruyeran. El hito abre una nueva etapa en la investigación de antiprotones y acerca la posibilidad de realizar mediciones de alta precisión en otros centros europeos.

Un equipo del experimento BASE del Consejo Europeo para la Investigación Nuclear (CERN), en Suiza, consiguió transportar ayer en un camión un recipiente cargado con antimateria sin que las partículas se aniquilen o se pierdan durante el trayecto. El ensayo marca un hito técnico, haciendo posible mover antiprotones entre laboratorios europeos para realizar complejas mediciones, fuera del entorno de la “fábrica de antimateria” del CERN.

Para entender la importancia de este logro es necesario tener en cuenta que la antimateria se destruye al entrar en contacto con la materia ordinaria: iguales y opuestas al mismo tiempo, su contacto supone su eliminación y transformación en energía, como informa Nature. Si consideramos que la materia domina gran parte de nuestra realidad, podemos advertir que trasladar antimateria sin sacrificarla es una auténtica proeza.

Un sistemas a prueba de fugas

La operación consistió en acumular una nube de 92 antiprotones dentro de una trampa criogénica portátil, desacoplarla del sistema experimental y cargarla en un vehículo para continuar con el experimento tras el traslado. Según una nota de prensa, el logro es “un primer paso notable” hacia el envío de antimateria a otros centros de investigación, como la Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf (HHU), en Alemania, donde se podrían efectuar mediciones muy precisas de las propiedades de los antiprotones.

La clave estuvo en diseñar un sistema compacto, resistente a vibraciones y lo bastante autónomo como para sobrevivir a la logística de un traslado real. El dispositivo pesa alrededor de 1.000 kilogramos e integra un imán superconductor, refrigeración con helio líquido, reservas de energía y una cámara de vacío que mantiene atrapadas las antipartículas mediante campos magnéticos y eléctricos.

Sacar los antiprotones del laboratorio principal del CERN

Al mismo tiempo, el equipo explicó que el traslado era imprescindible: las fluctuaciones magnéticas dentro del edificio de la "fábrica de antimateria" del CERN, aunque minúsculas, limitan la capacidad de medir con más exactitud las propiedades de los antiprotones.

Previamente, el experimento BASE había logrado retener antiprotones durante más de un año, pero ahora busca llevar esa capacidad un paso más adelante, al sacarlos del entorno del laboratorio principal y permitiendo compartir antimateria con otros institutos europeos.

La idea de transportar antimateria había sido probada antes con protones, pero el salto dado ahora con antiprotones representa un hito crucial. El trayecto previsto hasta la sala de precisión de la HHU en Alemania requeriría al menos ocho horas, tiempo durante el cual el sistema debe conservar el imán superconductor en un rango térmico exacto. Sin embargo, el mayor reto vendrá después del viaje: transferir los antiprotones al nuevo montaje sin perderlos en el proceso.

Saber más sobre la antimateria es clave para desvelar gran parte de los misterios del Universo, como por ejemplo la naturaleza de la enigmática materia oscura.