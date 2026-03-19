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Psicología / Gerontología

Envejecer con una actitud positiva puede alargar la vida, según un estudio

Las personas con creencias positivas sobre el envejecimiento viven más y pueden mejorar su salud física y mental

Una visión positiva del envejecimiento mejora la salud y alarga la vida.

Una visión positiva del envejecimiento mejora la salud y alarga la vida. / Crédito: Universidad de Yale.

Pablo Javier Piacente / T21

Cambiar la forma de pensar sobre el envejecimiento puede tener efectos reales en el cuerpo. Investigadores estadounidenses han comprobado que quienes afrontan la vejez con optimismo no solamente viven más, sino que también envejecen mejor. De esta manera, la ciencia confirma que una actitud positiva ante la vejez influye en la memoria, la movilidad y la longevidad.

Un creciente cuerpo de evidencias científicas desafía la idea de que envejecer es sinónimo de un inexorable declive físico y mental: las personas mayores que mantienen creencias positivas sobre el envejecimiento tienden a mejorar en funciones cognitivas y físicas, además de registrar mayores tasas de supervivencia.

Un estudio publicado en la revista Geriatrics analizó datos e investigaciones previas y halló que una proporción importante de adultos mayores mostró mejoras en memoria y velocidad de marcha hasta 12 años después del primer seguimiento. Los autores definieron la "mejora" como un aumento real en las puntuaciones cognitivas y en la velocidad al caminar, y controlaron los resultados por factores como edad, sexo, educación, ausencia o presencia de depresión y enfermedades ligadas a la edad, lo cual refuerza la solidez de la asociación observada.

Resiliencia y mejores indicadores de salud general y cognitiva

Los investigadores de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, enfatizaron que estos hallazgos cuestionan la narrativa dominante sobre el envejecimiento: la mejora en la tercera edad no es extraña, sino relativamente común y merece incorporarse en las políticas y prácticas de salud pública, destacaron en una nota de prensa. Los especialistas señalan que la forma en que hablamos y pensamos sobre la vejez tiene consecuencias reales para la salud física y mental de las personas.

Los mecanismos propuestos para explicar este fenómeno combinan aspectos psicológicos y biológicos. Creer que "envejecer bien" fomenta mayor actividad, mejores hábitos de autocuidado y una resiliencia creciente frente a episodios de enfermedad, por ejemplo, se traduce en una mayor probabilidad de recuperación tras una discapacidad y en una mejor conservación de la función cognitiva.

Referencia

Aging Redefined: Cognitive and Physical Improvement with Positive Age Beliefs. Becca R. Levy and Martin D. Slade. Geriatrics (2026). DOI:https://doi.org/10.3390/geriatrics11020028

Cambiar la visión del envejecimiento

Además, experimentos previos sobre estereotipos de edad muestran que intervenir en creencias implícitas puede mejorar la fuerza y el rendimiento, sugiriendo vías de intervención factibles a escala comunitaria. Estos resultados permiten promover mensajes públicos que normalicen el envejecimiento como una etapa con potencial de crecimiento y aprendizaje. Programas comunitarios, campañas en medios y capacitación para profesionales sanitarios que eviten lenguaje estigmatizante podrían ayudar a cambiar percepciones y, en consecuencia, amplificar los resultados positivos en la salud de la población.

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En definitiva, la evidencia reciente sugiere que el envejecimiento es también una construcción social y psicológica. Cambiar la imagen pública sobre la vejez no es solo un acto simbólico: puede ser una inversión real en años y calidad de vida para las generaciones mayores.

TEMAS

  • envejecimiento
  • Salud
  • memoria
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