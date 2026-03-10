¿Existe la “fatiga primaveral”? Un estudio científico lo cuestiona

Los datos repetidos a lo largo de un año no muestran aumentos significativos de somnolencia o empeoramiento del sueño en primavera, sugiriendo que la percepción popular sobre la "fatiga primaveral" podría no tener fundamento biológico.

Es posible que la llamada "fatiga primaveral" sea más un mito cultural que una realidad biológica, según un estudio que evaluó a más de cuatrocientos participantes durante un año. El Centro de Cronobiología de la Universidad de Basel, en Suiza, lideró la investigación publicada en Journal of Sleep Research, cuyos resultados cuestionan la idea extendida de que la llegada de la primavera trae consigo un aumento objetivo del cansancio o la fatiga.

El equipo utilizó un diseño longitudinal basado en encuestas online: 418 personas respondieron cada seis semanas durante un año, iniciando en abril de 2024, una serie de preguntas sobre su sensación de fatiga en las últimas cuatro semanas, somnolencia diurna y calidad del sueño.

Un fenómeno más cultural y social que biológico

Aunque casi la mitad de los encuestados afirmaron al inicio que padecían "fatiga primaveral", los datos recogidos de manera repetida no mostraron variaciones estacionales ni mensuales en los niveles de cansancio ni en los síntomas de insomnio. En otras palabras, la percepción de estar más cansado en primavera no se tradujo en un patrón medible a lo largo del año, de acuerdo a una nota de prensa.

¿Por qué entonces tantas personas creen sentirse más agotadas en primavera? Los especialistas interpretan este fenómeno como un efecto cultural y de expectativa: existe un concepto socialmente aceptado que hace que la gente preste más atención a sus niveles de energía en esa época del año y explique síntomas comunes, como decaimiento tras meses fríos o falta de actividad física, con la etiqueta de "fatiga primaveral".

Referencia No Evidence for Seasonal Variations in Fatigue, Sleepiness and Insomnia Symptoms: Spring Fatigue Is a Cultural Phenomenon Rather Than a Seasonal Syndrome. Christine Blume and Albrecht Vorster. Journal of Sleep Research (2026). DOI:https://doi.org/10.1111/jsr.70319

Además, la propia llegada de días más largos suele asociarse con la presión social para "aprovechar" el buen tiempo, lo que puede intensificar la sensación subjetiva de estar por debajo de las expectativas personales. Los investigadores también examinaron si el ritmo de cambio en la duración del día, o sea la rapidez con la que aumentan las horas de luz, influía en la fatiga: no hallaron evidencia de que la velocidad del cambio lumínico explicara los síntomas indicados.

Al menos en la muestra estudiada, no existe una base clara para considerar a la "fatiga primaveral" como un síndrome estacional con correlatos fisiológicos consistentes. Los expertos recomiendan revisar hábitos de sueño, niveles de actividad física, estrés y posibles trastornos del sueño, y no atribuir automáticamente ese malestar a la estación del año.