El cerebro de una mosca recreado en un ordenador: la simulación que podría cambiar la historia de la ciencia

Los científicos han conseguido recrear digitalmente, neurona por neurona, el cerebro completo de una mosca de la fruta y hacerlo funcionar dentro de un ordenador. Eso significa que la inteligencia puede transferirse, copiarse de un sistema biológico a uno digital, conservando los comportamientos originales.

La emulación de cerebro completo implica crear una copia digital de un cerebro real, incluyendo cada neurona y sinapsis, y ejecutarla en un ordenador. Hasta ahora, estas copias carecían de un cuerpo con el que interactuar. Una nueva demostración de Eon Systems cambia esto al vincular un cerebro emulado de mosca de la fruta con un cuerpo simulado, lo que le permite mostrar acciones naturales, informa Alex Wissner-Gross.

El trabajo se basa en un modelo de 2024 publicado en Nature sobre el cerebro de una mosca de la fruta adulta, con más de 125.000 neuronas y 50 millones de sinapsis. Este modelo predecía movimientos con precisión, pero carecía de cuerpo. Ahora, utilizando el conectoma FlyWire (un mapa completo del cableado cerebral) y herramientas como NeuroMechFly, un marco de simulación corporal, y MuJoCo, un motor de física para el movimiento realista, la emulación gestiona entradas sensoriales como la vista o el tacto, las procesa a través de los circuitos cerebrales y emite comandos para mover la mosca simulada.

Nota sobre el autor (*) Giulio Prisco es editor sénior de Mindplex. Escritor de ciencia y tecnología, interesado principalmente en ciencia fundamental y espacial, cibernética e inteligencia artificial, TI, realidad virtual, biotecnologías/nanotecnologías y criptotecnologías. Este artículo se publicó originalmente en Mindplex y se reproduce con autorización. La versión en inglés puede consultarse aquí.

Camino hacia emulaciones más grandes

Esta configuración crea un circuito cerrado desde la percepción hasta la acción, generando múltiples comportamientos sin programación externa. A diferencia de experimentos anteriores, como simulaciones simples de gusanos con solo 302 neuronas o modelos de moscas entrenados con IA sin cableado cerebral real, esta es la primera copia completa del cerebro que controla un cuerpo a través de su propia dinámica. La mosca realiza acciones como caminar o girar según las entradas.

Eon pretende escalar esto a un cerebro de ratón con 70 millones de neuronas, utilizando imágenes avanzadas para mapear las conexiones y registrar la actividad. El éxito podría conducir a emulaciones de cerebros completos a escala humana, lo que contribuiría a la investigación sobre la función cerebral, los trastornos y las mentes digitales.

El fundador y director ejecutivo de Eon Systems, Michael Andregg, ha publicado un hilo en X para comentar este avance y su importancia. Explica: «Sabemos qué hace el cerebro cuando quiere moverse de cierta manera, y eso es lo que conectamos con el NeuroMechFly».

"En nuestra opinión, este es un animal realmente transferido", afirma. "No sabemos cuál es su experiencia; nadie lo sabe. Pero consideramos esta posibilidad seriamente".