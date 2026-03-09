Nuevo hallazgo científico revela cómo prevenir proteínas tóxicas en el cerebro vinculadas al Alzheimer y el Parkinson: el papel de la tubulina

Un estudio reciente revela que la tubulina, una proteína fundamental en la estructura de las neuronas, puede impedir la formación de cúmulos tóxicos asociados al Alzheimer y al Parkinson. El hallazgo sugiere que reforzar este mecanismo celular podría convertirse en una estrategia prometedora para frenar procesos neurodegenerativos.

Un equipo de investigadores del Baylor College of Medicine, en Estados Unidos, ha descubierto una nueva estrategia potencial para luchar contra las enfermedades de Alzheimer y Parkinson, que están relacionadas con la acumulación de grupos de proteínas tóxicas en el cerebro: todo indica que la tubulina, componente básico de los microtúbulos, podría impedir el agrupamiento de proteínas tóxicas y propiciar su funcionamiento saludable.

Una nueva "guía" para las proteínas desorientadas

La tubulina actúa como “guía” que reconduce a las proteínas Tau y alfa-sinucleína hacia funciones saludables y lejos de agregados patológicos. Según el estudio, publicado en la revista Nature Communications, la presencia de tubulina modula las llamadas condensaciones proteicas, pequeñas gotas sin membrana donde las proteínas se concentran, y evita que estas evolucionen hacia estructuras consideradas tóxicas para las neuronas.

El trabajo combinó técnicas bioquímicas y biofísicas, microscopía de alta resolución y ensayos en neuronas para seguir cómo cambian las propiedades de las condensaciones cuando se incorpora tubulina. "La tubulina ofrece a Tau y alfa-sinucleína una tarea productiva: construir y estabilizar microtúbulos en lugar de aglomerarse en estructuras dañinas”, explicó en una nota de prensa Lathan Lucas, uno de los coautores del estudio.

Una estrategia prometedora para el Alzheimer y el Parkinson

De esta manera, elevar la “reserva” de tubulina podría ser una estrategia selectiva para frenar la agregación tóxica sin interferir con las funciones celulares normales de las condensaciones proteicas, explicaron los investigadores. Los especialistas mostraron que, en condiciones experimentales, la tubulina favorece interacciones que compiten con los enlaces que conducen a estructuras patológicas.

Referencia Tubulin transforms Tau and α-synuclein condensates from pathological to physiological. Lathan Lucas et al. Nature Communications (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-026-69618-3

Además, los ensayos neuronales sugieren que ese “desvío funcional” de Tau y alfa-sinucleína puede reducir marcadores de estrés y daño celular, aunque aún se requieren validaciones en modelos animales y, posteriormente, el desarrollo de ensayos clínicos en humanos.

En resumen, la investigación ofrece una estrategia prometedora para “mantener ocupadas” a proteínas potencialmente problemáticas y evitar que se conviertan en agentes de daño neurodegenerativo, desencadenando enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson.