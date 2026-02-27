Los ojos aumentan la conexión con los robots humanoides

Los experimentos realizados por los investigadores demostraron que se percibía que los robots tenían mayor capacidad, empatía y experiencia cuando tenían ojos: al parecer, la conexión establecida entre los seres humanos mediante la mirada también se requiere para "conectar" con un robot humanoide, facilitando la cooperación y la confianza en entornos como salud y asistencia.

Un estudio publicado en la revista Consciousness and Cognition muestra que la simple presencia de ojos en la cara de un robot aumenta la probabilidad de que los humanos le atribuyan “mente”: capacidad de pensar, sentir y actuar con intención.

Los ojos, el "espejo" del "alma" robótica

La investigación, liderada por científicos de la Universidad de Tampere, en Finlandia, presenta evidencia consistente en cuanto a que los rostros con rasgos que remiten a ojos son percibidos como más capaces de pensamiento, control y experiencia emocional, en comparación a los mismos rostros desprovistos de esos rasgos.

Los especialistas utilizaron imágenes generadas por inteligencia artificial para crear pares de robots humanoides: uno con ojos y otro idéntico sin ellos. Estas imágenes se mostraron en experimentos a un gran número de participantes, que evaluaron las capacidades mentales de los robots en distintas condiciones, incluyendo apariencias infantiles o adultas y ojos desplegados en pantallas faciales o integrados en la estructura.

Los resultados indican que el efecto se mantuvo constante. De acuerdo a una nota de prensa, incluso mediciones que no dependen de respuestas conscientes sugieren que la presencia de ojos actúa en etapas tempranas y preconscientes del procesamiento social humano.

Ojos en robots humanoides: mucho más que un detalle estético

Todo indica que el fenómeno no es meramente estético: los ojos son señales sociales poderosas que desencadenan mecanismos cerebrales de percepción, atención y empatía. Teniendo en cuenta esto, un par de "ojos" puede inclinar la balanza entre ver una máquina como un simple objeto utilitario o como un agente robótico digno de consideración moral, cooperación y confianza.

Referencia The impact of eyes on attributions of agency and experience in humanoid robots. Jari K. Hietanen et al. Consciousness and Cognition (2026). DOI:https://doi.org/10.1016/j.concog.2025.103963

Para la industria robótica, los ojos o rasgos que los sugieran pueden facilitar la interacción humano-robot en entornos donde la colaboración y la aceptación social son cruciales, como la atención sanitaria, la educación o la asistencia domiciliaria.

"Este estudio demuestra que los ojos pueden moldear la forma en que las personas perciben el estatus social y moral de los robots. Esto es significativo porque la percepción de la mente influye en la empatía, la voluntad de cooperar e incluso en cómo las personas tratan a la tecnología éticamente. Los hallazgos tienen implicaciones directas para el diseño de robots humanoides", concluyó en el comunicado el profesor Jari Hietanen, autor principal del estudio.