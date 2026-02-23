El WAICF 2026 convierte Cannes en un laboratorio de arte impulsado por la inteligencia artificial y robots danzantes

En el corazón del mayor festival mundial de inteligencia artificial, una pequeña isla de arte inmersivo, robots danzantes y mosaicos biodigitales, convirtió Cannes en un laboratorio de imaginación asistida por máquinas.

En el World AI Cannes Festival (WAICF 2026), celebrado los días 12 y 13 de febrero de 2026, la creatividad digital y el arte impulsado por inteligencia artificial encontraron su espacio gracias a la labor de Diana Vicinelli Landi, directora artística del Instituto EuropIA, coorganizador del festival.

En medio del frenesí comercial de startups y empresas que ofrecían soluciones de IA, robots humanoides y aplicaciones personalizadas de IA agéntica y ciberseguridad, emergía una pequeña isla expositiva de convivencia biodigital y experimentación artística.

Arte de vanguardia

En el espacio AI Art & Innovation se presentaron cuatro proyectos artísticos de vanguardia y una performance audiovisual de AI Live Music, con especial protagonismo para la obra del pionero artista tecnológico y biodigital Franz Fischnaller: Immersive Multisensory Journey into the Myth of Babel: Chapter 3, que dialogaba conceptualmente con el resto de las piezas.

“La obra de Peter Brueghel el Viejo ofrece una visión del conflicto de poder de su época, paralela a lo que vivimos hoy, a la presión a la que nos enfrentamos con esta nueva tecnología, la inteligencia artificial en la era de la geotecnología, del poder, que se remueve en un torbellino caótico de complejidad y crisis medioambiental, política, social y climática”, resume Franz Fischnaller. Nos movemos en un vórtice donde prevalece una fuerza irresistible de destrucción: la confusión del poder, el atentado de las Torres Gemelas, el mayor supercomputador de la Tierra, la masacre en Gaza, la metáfora del aceleracionismo tecnológico.

En el plano visual e inmersivo, Fischnaller coloca la Torre de Babel invertida, convertida en una suerte de estanque al que el espectador puede entrar para ver a las personas, los objetos y el giro de la torre entre explosiones. La visualización inmersiva se transforma en una experiencia de conflicto: un vórtice que nos confronta con lo que está sucediendo, con algo que marcará el futuro de todos. Fischnaller apunta: “Tal y como vemos muchos robots en esta exposición de WAIFC 2026, en mi pieza son como ángeles que se convierten en robots, que ya no tienen cuerpo, se mueven hacia una imaginación diferente y te guían en ella”.

Una de las escenas más impactantes es la que representa el impacto del cambio climático en un paisaje desertificado de muerte y agonía: todo se vuelve una confusión atmosférica, universal. Aparecen tanto humanos como robots que mueren en masa a causa de un fenómeno climático extremo, en un mensaje directo de la Naturaleza. Babel es también una espiral: el caos no es definitivo, la espiral sugiere un camino de evolución en medio de la catástrofe global.

Imagen de la obra inmersiva El Mito de Babel Capítulo 3 de Franz Fischnaller. / Imagen cedida por Franz Fischnaller.

Instalaciones y performances en el espacio EuropIA

En un córner expositivo, una instalación llamativa nos advertía de un potencial apocalipsis nuclear. La artista y divulgadora científica Vasilisa Nikiforova crea obras que combinan arte y comunicación científica. Su pieza Decision Threshold, presentada en el área artística del Instituto EuropIA, se inspira en la falsa alarma nuclear soviética de 1983, cuando la respuesta rápida y meditada de un ingeniero evitó un ataque erróneo y un posible cataclismo nuclear. A medida que las armas y la IA evolucionan, crece el debate sobre la necesidad de sistemas de disuasión controlados por IA; la instalación funciona como recordatorio de los peligros de delegar un poder devastador en una “inteligencia” incapaz de comprender el verdadero significado del apocalipsis. Una mano robótica, animada por IA, reacciona al nivel de amenaza y se aproxima cada vez más al botón rojo a medida que aumenta el peligro percibido.

Desde Canarias se enlazó también con la propuesta artística de EuropIA mediante la presentación de la exposición El futuro se adelanta, producida por Futura Cultura Lab con contenidos del programa de arte IA de ArtFutura. La idea central era ofrecer visiones de un futuro-presente, de nuestra nueva realidad, subrayando la necesidad de una simbiosis entre humanidad, tecnología y naturaleza en un tiempo atravesado por la IA.

Otra de las instalaciones presentes en EuropIA en WAICF 2026 fue la de la Fundación Plot ETS, organización tecno-artística que actúa como punto de encuentro entre la neurociencia conductual y el arte. Giangiacomo Rocco di Torrepadula, director de la fundación, y Chiara Ferella Falda, comisaria artística, presentaron I-ART SPEED-DATE: LISTENING.

I-Art Speed Date es una performance participativa que explora la calidad de la escucha mutua en la sociedad contemporánea. Al inicio de la experiencia, se fotografía a cada participante y, a continuación, se forman parejas aleatorias que conversan durante diez minutos, centrándose en la capacidad de escucha y en la conexión real. Un algoritmo de inteligencia artificial analiza la calidad de esa escucha y transforma la conversación en una obra visual basada en la fotografía inicial: cuanto más auténtica es la conexión, más nítido resulta el retrato; cuando la atención se resiente, la imagen se distorsiona.

Homenaje a Heidi Melano: viaje de un mosaico

Una de las grandes propuestas de Diana Landi fue VOYAGE D’UNE MOSAÏQUE ÉTERNELLE – À la lumière d’Heidi, à l’ombre de Chagall, creada en homenaje a Heidi Melano. Viaje de un mosaico eterno es una obra inmersiva concebida por la mosaiquista Diana Landi y realizada por Franz Fischnaller, inspirada en La Cour Chagall, el mosaico monumental diseñado en 1964 por Marc Chagall y ejecutado por Heidi y Lino Melano, artistas del mosaico que colaboraron con Chagall, Léger y Picasso.

Heidi Melano trabajó de forma habitual junto a Chagall y, aun así, sigue siendo una artista a menudo ignorada. Esta obra audiovisual y documental la reivindica de manera explícita. Fischnaller se muestra especialmente motivado por recrear de forma inmersiva el traslado del gran mosaico desde París a Suiza. Para ello, escoge una gaviota representada en el mosaico original y la convierte en un avatar biodigital que emerge de la obra, parte hacia Suiza y transporta en sus alas el propio mosaico, que se despliega en su nueva ubicación de manera profundamente poética y metafórica.

Riccardo Acciarino en la performance musical de inteligencia artificial generativa. / Alejandro Sacristán.

Pasar del sonido a la visión del músico es la propuesta creativa de OOVIE Studios, presente en el stand de Arte, IA e Innovación del Instituto EuropIA. Sus integrantes se preguntan: “¿Qué ve un músico —en su mente— mientras toca un instrumento musical?”. Para averiguarlo, primero conversan con el músico, exploran sus visiones y transforman sus sentimientos en historias visuales que dan lugar a vídeos personalizables.

Según su CEO, Riccardo Acciarino, “cada cambio de tempo, cada crescendo, cada emoción se refleja en la pantalla y, durante la actuación en directo, la tecnología OOVIE edita los vídeos en tiempo real, creando una película sincronizada con la música y moldeada por ella”.

Robots entre el público

Innov8 France y AgiBot, empresas invitadas por EuropIA, sorprendieron al público con sus robots “humanoides” desplazándose entre los asistentes: en la calle, en los pasillos de la feria de IA o dentro de los stands, sentados a nuestro lado. En Cannes, los robots asistieron a una de las sesiones celebradas en el espacio de proyección de AI Art & Innovation: se abrieron paso entre los humanos y se agruparon, en cuclillas, entre los espectadores y la pantalla. Otros robots que circulaban por la feria eran los Unitree G1, humanoides capaces de realizar demostraciones colaborativas tanto con otros robots como con humanos.

El gran compositor, músico y pionero de la música electrónica Jean-Michel Jarre y yo mismo tuvimos ocasión de conversar y fotografiarnos con el Agibot-X2, un robot diseñado para mantener un contacto estrecho con las personas. Podemos dar fe de que baila muy bien el tecno pop. Jarre pronunció una conferencia magistral en WAICF 2026, donde afirmó que la IA generativa ya produce una “democracia de la creatividad”, pero subrayó la importancia de que la IA permita al creador ejercer de curador de su propia obra, explorando posibilidades que no se le habrían ocurrido sin interactuar con ella. La IA, señaló, es una herramienta para artistas sin límites, aunque insistió también en la necesidad de proteger a los creadores y salvaguardar la propiedad intelectual de sus obras.