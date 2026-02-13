Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Enfermo de ELAMuere Mujer IncendioEl Tiempo en MallorcaLey Litoral BalearesEclipse Mallorca
instagramlinkedin

Ciencias de la Tierra

El uso de pesticidas aumenta la toxicidad global: un estudio alerta sobre el daño a insectos y biodiversidad

La investigación, centrada en 65 países y el 80 % de la superficie agrícola mundial, muestra que el daño ecológico derivado de los pesticidas se concentra en pocos cultivos como frutas y hortalizas, y en países como China y Brasil

El uso y la toxicidad de pesticidas crecen en el mundo pese a las metas globales.

El uso y la toxicidad de pesticidas crecen en el mundo pese a las metas globales. / Crédito: zefe wu en Pixabay.

Redacción T21

La toxicidad total de los pesticidas utilizados en la agricultura mundial está aumentando: un trabajo científico advierte que insectos, organismos del suelo y biodiversidad sufren una presión mayor, impulsada por el uso de compuestos más potentes y por la concentración del riesgo en pocos cultivos y países.

Un nuevo estudio global publicado en la revista Science y liderado por Jakob Wolfram, de la Universidad de Kaiserslautern-Landau, en Alemania, muestra un aumento a nivel mundial en la toxicidad y el daño ecológico derivado de los pesticidas, contrario al objetivo de las Naciones Unidas de reducir a la mitad los riesgos asociados a su uso para el 2030.

La carga tóxica de los pesticidas sigue en aumento

De acuerdo a una nota de prensa, pese a los compromisos internacionales la toxicidad total aplicada de los pesticidas, o sea no solo cuánto se usan sino además en qué medida son dañinos estos productos, ha aumentado en el mundo, poniendo en riesgo la biodiversidad y complicando el cumplimiento de las metas perseguidas por la ONU.

La investigación combina las cantidades aplicadas con umbrales regulatorios de toxicidad para distintos grupos biológicos. Con datos entre 2013 y 2019 que cubren 65 países y cerca del 80 % de la superficie agrícola mundial, los autores concluyen que la carga tóxica ecológica no ha caído: por el contrario, en muchos países y cultivos está en aumento.

Los resultados muestran que la mayor parte del riesgo global se concentra en unos pocos cultivos y unos pocos compuestos. Frutas y hortalizas, maíz, soja, cereales y arroz explican entre el 76 % y el 83 % de la toxicidad total aplicada a nivel mundial, en tanto que que China, Brasil, Estados Unidos e India aportan entre el 53 % y el 68 % de ese total. Esto significa que tanto lo que se cultiva como qué pesticidas se emplean determinan la magnitud del daño.

Causas y posibles soluciones para un problema global que pone en riesgo la biodiversidad

El estudio también aporta cifras alarmantes por grupo de especies: entre 2013 y 2019 la toxicidad aplicada aumentó de forma notable para insectos y organismos del suelo, con incrementos que se sitúan en torno al 43 % para insectos y 31 % para organismos del suelo. Estas cifras reflejan riesgos importantes, que erosionan funciones ecológicas como la polinización y la descomposición.

Referencia

Increasing applied pesticide toxicity trends counteract the global reduction target to safeguard biodiversity. Jakob Wolfram et al. Science (2026). DOI:https://doi.org/10.1126/science.aea8602

Las causas de esta realidad son variadas: restricciones parciales sobre algunos químicos que han reducido riesgos en regiones concretas (como Europa o China), frente a aumentos en otras; sustituciones por pesticidas más potentes; falta de datos fiables en muchos países; y que un pequeño número de moléculas muy tóxicas domina el perfil de riesgo global. En sus conclusiones, los investigadores advierten que sin cambios sustanciales de prácticas y políticas muchos países no están en camino de alcanzar el objetivo de la ONU.

Noticias relacionadas y más

Las posibles soluciones incluyen estas medidas: priorizar la reducción y sustitución de los compuestos más tóxicos, promover prácticas agroecológicas y diversificación de cultivos, mejorar la calidad y cobertura de los datos de uso de pesticidas, y acelerar políticas públicas que incentiven alternativas menos dañinas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents