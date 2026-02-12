Más del 70 % de los alimentos para bebés en Estados Unidos son ultraprocesados, según revela un estudio

Investigadores que analizaron productos infantiles en supermercados estadounidenses advierten que la mayoría son ultraprocesados y contienen casi el doble de azúcar que sus equivalentes con una menor dosis de procesamiento. Los especialistas reclaman medidas que obliguen a las empresas a informar sobre grado de procesamiento y restrinjan ingredientes con riesgos potenciales para la salud infantil.

Un alarmante 71 % de los productos alimenticios para bebés que se venden en los supermercados de Estados Unidos están clasificados como alimentos ultraprocesados (UPF), según una nueva investigación liderada por The George Institute for Global Health y publicada en la revista Nutrients.

¿Cuáles son las consecuencias a futuro para una nueva generación de seres humanos? ¿Se repiten estas condiciones en Europa, América Latina y otras partes del mundo? Por el momento, el porcentaje de alimentos ultraprocesados en Estados Unidos enciende alarmas entre nutricionistas y especialistas en salud pública.

Elevada presencia de aditivos químicos y azúcares

Los investigadores analizaron 651 productos del inventario de las diez mayores tiendas del país y aplicaron la clasificación NOVA, la metodología más usada para identificar grados de procesamiento. El estudio halló que los ingredientes clasificados como aditivos estuvieron presentes en el 71 % de los productos analizados.

Entre los más frecuentes se cuentan potenciadores de sabor (36 %), espesantes (29 %), emulsionantes (19 %) y colorantes (19 %). En total, se identificaron más de 105 aditivos distintos en las etiquetas estudiadas. Los ultraprocesados no solamente abundan, sino que son nutricionalmente distintos. En promedio, los UPF examinados contenían casi el doble de azúcar que sus equivalentes menos procesados (14,0 g frente a 7,3 g por cada 100 g), y el sodio también fue mayor en los productos ultraprocesados (70 mg frente a 41 mg por 100 g).

Los productos en formato snack y los “pouches” para bebés mostraron las diferencias más marcadas: los snacks ultraprocesados tenían 2,5 veces más azúcar que las opciones menos procesadas, de acuerdo a una nota de prensa. Los autores advierten que la exposición temprana a sabores intensamente dulces, salados o “mejorados” químicamente puede condicionar las preferencias alimentarias de los niños, con consecuencias que persisten durante años y se asocian a mayor riesgo metabólico y de desarrollo de enfermedades crónicas en etapas posteriores de la vida.

Crece el consumo de ultraprocesados infantiles y las dudas sobre sus efectos en la salud

Además, estudios previos apuntan a posibles efectos negativos de ciertos aditivos sobre la función intestinal y el comportamiento en niños especialmente sensibles. La amplia disponibilidad de bolsas de puré para llevar y otros alimentos "instantáneos" para bebés son una tendencia en el mercado estadounidense: su venta creció casi 900 % desde 2010 y, según el nuevo estudio, estos envases suelen concentrar formulaciones más procesadas y con mayor carga de azúcares y aditivos.

En el mismo sentido, casi todos los snacks de porción pequeña y una abrumadora mayoría de cereales infantiles y productos con almidón también resultaron ser ultraprocesados. Frente a estos hallazgos, investigadores y organizaciones piden regulaciones más claras, incluyendo una mejor rotulación sobre grado de procesamiento y restricciones a ingredientes potencialmente nocivos.