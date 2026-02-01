Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vallar Caló des MoroCruceros en PalmaEspeculación Part ForanaArbolado PalmaAdolescencia Libre de Móviles BinissalemAntoni Garau director de pesca
instagramlinkedin

Neurotecnología

Un implante cerebral traduce pensamientos en palabras: la Universidad de Stanford abre una nueva esperanza

La tecnología utiliza una Inteligencia Artificial para decodificar las señales neuronales y convertirlas en frases completas, con un vocabulario de 125.000 palabras

Una participante del estudio que tiene problemas para hablar con claridad debido a un derrame cerebral utiliza la interfaz cerebro–ordenador.

Una participante del estudio que tiene problemas para hablar con claridad debido a un derrame cerebral utiliza la interfaz cerebro–ordenador. / Crédito: Emory BrainGate.

Pablo Javier Piacente / T21

Un avance notable en interfaces cerebro-ordenador (BCI) ha permitido descifrar el “habla interior” de personas con parálisis severa, abriendo una esperanza inédita para quienes carecen de capacidad de comunicación oral: los científicos han demostrado que es posible registrar y traducir al instante pensamientos en palabras, sin requerir movimientos físicos ni sonidos externos.

Un equipo de investigadores liderado por la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, y que contó además con la participación de especialistas de la Universidad Emory, el Instituto Tecnológico de Georgia y la Universidad de Harvard, entre otras instituciones académicas, describe en un estudio publicado recientemente en la revista Cell el desarrollo de un innovador implante cerebral conectado a una interfaz cerebro-ordenador (BCI), que permite decodificar el diálogo interno de personas con parálisis en el habla.

La nueva tecnología trabaja en base al “habla interior”, o sea aquellos pensamientos que imaginamos en forma de frases. Hasta ahora, las BCI orientadas a restaurar el habla se basaban en la decodificación de señales asociadas al intento de articular palabras o de escribir a mano.

Estos sistemas utilizaban microarreglos de electrodos implantados sobre la corteza motora, para captar patrones neuronales vinculados a cada fonema y reensamblarlos en oraciones con gran precisión. Sin embargo, el esfuerzo de intentar pronunciar podía resultar agotador y producir ruidos indeseados, además de prolongar los tiempos de comunicación.

Más preciso y funcional

El nuevo enfoque parte de la premisa en torno a que imaginar palabras genera activaciones neuronales suficientemente claras, en la misma área motora encargada de la articulación. En el estudio participaron cuatro pacientes con dificultades graves para hablar, a causa de ictus o enfermedades neurodegenerativas.

Luego de implantar los microarreglos del tamaño de una aspirina en la corteza motora, los científicos enseñaron a una Inteligencia Artificial (IA) a reconocer las huellas eléctricas que correspondían a cada fonema evocado mentalmente.

Según una nota de prensa, los resultados muestran que las señales internas, aunque presentan menor amplitud que las de un intento de habla real, son consistentes y decodificables con un nivel de precisión suficiente para un primer prototipo funcional. El algoritmo fue capaz de traducir pensamientos en oraciones completas a partir de un vocabulario de 125.000 palabras, gracias a un modelo que identifica fonemas y los ordena en tiempo real.

Solo con contraseña

De acuerdo a un artículo publicado en Nature, una innovación clave surgió para proteger la intimidad del usuario: el dispositivo solo comienza a decodificar el habla interior cuando el paciente piensa en una palabra clave o “contraseña mental”. Así se evita que se interpreten fragmentos de pensamiento no destinados a ser comunicados. En las pruebas, este “cortafuegos” mental permitió mantener la precisión en torno al 74 % de frases correctamente interpretadas, un nivel superior al de estrategias previas.

Referencia

Inner speech in motor cortex and implications for speech neuroprostheses. Erin M. Kunz et al. Cell (2025). DOI:https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.06.015

La combinación de microrredes neuronales, algoritmos de reconocimiento de fonemas y grandes modelos de lenguaje ofrece un equilibrio entre velocidad y exactitud. Al prescindir de movimientos físicos, la conversación fluye con un ritmo cercano al de un diálogo normal, sin la fatiga asociada a los sistemas que requieren intentos de pronunciación o escritura.

Noticias relacionadas y más

A pesar de estos importantes avances, aún quedan grandes retos por delante. Los investigadores señalan que la fidelidad del sistema podría mejorar con hardware más sofisticado, como implantes completamente inalámbricos, y explorando otras áreas cerebrales relacionadas con el lenguaje, además de la corteza motora. (Una primera versión de este artículo se publicó el 18 de agosto de 2025).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents