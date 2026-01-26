Árboles centenarios en España revelan que las tormentas y las sequías se intensifican en el Mediterráneo

Los anillos de crecimiento de árboles centenarios en España han permitido reconstruir más de cinco siglos de precipitaciones en el Mediterráneo occidental. El resultado es contundente: las tormentas intensas y las sequías prolongadas se están agravando como nunca antes en el registro histórico.

Los antiguos pinos que crecen en las montañas del este de España han registrado silenciosamente más de cinco siglos de clima mediterráneo. Ahora, científicos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, la Universidad de Zaragoza, el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC), en Barcelona, y otras instituciones han descubierto un mensaje sorprendente en los anillos de crecimiento de estos árboles: las tormentas y sequías actuales se están volviendo más intensas y más frecuentes con respecto a cualquier otro período desde principios del siglo XVI.

Tormentas y sequías cada vez más extremas en el Mediterráneo

En un estudio publicado en la revista Climate of the Past, el equipo reconstruyó 520 años de precipitaciones en la Cordillera Ibérica a partir de anillos de Pinus sylvestris y Pinus nigra. Al medir el ancho anual de esos anillos, más estrechos en años secos y más anchos en años húmedos, los investigadores obtuvieron una cronología precisa que se relaciona claramente con los registros instrumentales modernos. Esa larga serie permite comparar los eventos actuales con la variabilidad natural registrada desde 1503.

¿Qué muestran los anillos? Por un lado, hay una mayor frecuencia de episodios extremos de precipitación intensa, los chubascos torrenciales asociados a borrascas lentas que toman humedad del Mediterráneo. Al mismo tiempo, las sequías prolongadas también se han intensificado, en parte porque el aumento térmico potencia la evaporación del suelo y la vegetación, agravando la escasez hídrica entre episodios lluviosos.

El clima del Mediterráneo: cada vez más volátil

Según un artículo publicado en Phys.org, ambas facetas del hallazgo indican que el clima mediterráneo parece moverse hacia una mayor volatilidad, con oscilaciones más agudas entre periodos muy húmedos y muy secos. Este patrón, que supone más lluvias torrenciales separadas por intervalos más largos y calurosos sin agua, tiene consecuencias prácticas inmediatas: la infraestructura de drenaje y las cuencas diseñadas sobre bases climatológicas del pasado pueden resultar insuficientes.

Referencia A five-century tree-ring record from Spain reveals recent intensification of western Mediterranean precipitation extremes. Marcos Marín-Martín et al. Climate of the Past (2026). DOI:https://doi.org/10.5194/cp-21-2205-2025

Además, la agricultura enfrenta mayores riesgos de pérdida de cosechas y los ecosistemas forestales ven incrementada su vulnerabilidad frente a incendios, plagas y mortalidad masiva. Los autores subrayan que estos cambios concuerdan con proyecciones climáticas y sugieren una fuerte influencia antropogénica en la reciente intensificación, en línea con otros impactos del cambio climático a escala global.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores contrastaron la cronología de anillos con fuentes históricas locales, como registros y documentos de sequías y eventos extremos en siglos pasados, reforzando la validez de la reconstrucción. Esa triangulación entre anillos de árboles, registros instrumentales y fuentes históricas otorga mayor certeza sobre el carácter excepcional del patrón reciente.