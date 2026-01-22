China pone en marcha su primer policía robot humanoide: un "RoboCop" para controlar el tráfico urbano

Un robot humanoide con Inteligencia Artificial (IA) ha comenzado a operar como apoyo a la policía de tráfico en Wuhu, al este de China. Puede dirigir vehículos, advertir a peatones e integrarse con los semáforos urbanos: el nuevo "RoboCop" marca un paso clave en la automatización de la gestión de las ciudades.

En una intersección concurrida de Wuhu, provincia de Anhui, un oficial que a primera vista parece humano ha comenzado a dirigir el tráfico y advertir a ciclistas y peatones que infringen las normas. El aparato, identificado como "Intelligent Police Unit R001", es un robot humanoide puesto en servicio para asistir a la policía de tráfico local, que nos hace recordar a la icónica película "RoboCop".

El R001 no es una estatua decorativa: está integrado con el sistema de semáforos de la ciudad y realiza gestos de control del tráfico sincronizados con las señales luminosas. Equipado con cámaras de alta definición y un sistema de difusión de voz inteligente, utiliza algoritmos y modelos de IA para identificar de forma autónoma infracciones cometidas por vehículos no motorizados y peatones, emitiendo advertencias en el lugar. Además, puede detectar estacionamientos ilegales y realizar vigilancia vial en tiempo real.

El robot policía como complemento al trabajo de los agentes humanos

Según informa la agencia oficial de noticias china Xinhua, la unidad es móvil y puede desplazarse de forma independiente a puntos designados bajo demanda, un aspecto que le permite efectuar tareas tanto en un puesto fijo como en labores de patrulla ligeras.

De acuerdo a la policía local, su capacidad para operar las 24 horas permitiría aliviar la carga laboral de los agentes humanos en horas punta o en condiciones meteorológicas adversas, donde la presencia física constante resulta más costosa o peligrosa.

Este despliegue en Wuhu forma parte de una ola más amplia de integraciones robóticas en la gestión urbana china: en 2025 varias ciudades, entre ellas Chengdu y Hangzhou, empezaron a incorporar robots humanoides, con ruedas y cuadrúpedos, para tareas de patrullaje y control del tráfico, actuando junto a agentes humanos en escenarios públicos.

El nuevo RoboCop policía y el auge de la "inteligencia incorporada"

Se trata de una tendencia con sustento en necesidades comerciales e industriales: informes oficiales citados por los fabricantes proyectan que el mercado de la llamada “inteligencia incorporada” (embodied intelligence) en China alcanzará 400 mil millones de yuanes (unos 49 mil millones de euros) en 2030 y superará el billón de yuanes en 2035, una cifra que refleja la apuesta por llevar tecnologías avanzadas del laboratorio a la calle.

El fabricante AiMOGA, responsable del R001, afirma que sus robots ya se han aplicado en más de 100 escenarios distintos ligados a recepción, patrullaje y servicios públicos. Esto facilita la iteración rápida y la mejora basada en datos operativos reales.

Sin embargo, la presencia de robots en intersecciones urbanas plantea preguntas técnicas y sociales, relacionadas con fallos o desconexiones de red y límites legales y éticos que deben regir la actuación autónoma en espacios públicos. Las autoridades aclaran que estas máquinas no sustituyen al agente humano, sino que se suman como “nuevos colegas” para tareas repetitivas y de apoyo.