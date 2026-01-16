Un implante que estimula el nervio vago ofrece alivio duradero a pacientes con depresión mayor resistente a tratamientos

Un dispositivo pequeño que estimula el nervio vago puede proporcionar un alivio sustancial y duradero a las personas con depresión mayor, que no responden a los tratamientos con terapia psicológica y fármacos. Más del 80 % de los pacientes mantuvieron su mejoría durante dos años.

Una nueva investigación realizada por científicos de la Universidad de Washington en St. Louis, en Estados Unidos, sugiere que la estimulación del nervio vago (VNS), administrada mediante un pequeño implante subcutáneo, ofrece alivio a largo plazo a pacientes con depresión mayor resistente a tratamientos convencionales.

Depresión resistente al tratamiento: el papel del nervio vago

Los resultados, que se resumen en un estudio publicado en la revista International Journal of Neuropsychopharmacology, muestran mejoras sostenidas hasta 24 meses en una parte importante de los participantes. El ensayo incluyó casi 500 pacientes reclutados en 84 centros de Estados Unidos, muchos incapacitados para trabajar por su enfermedad.

El estudio RECOVER fue diseñado para evaluar si sumar estimulación del nervio vago al tratamiento que ya se realiza mejora los resultados de la depresión resistente al tratamiento. La terapia implica implantar un dispositivo debajo de la piel en el pecho, que emite pulsos eléctricos especialmente seleccionados hacia el nervio vago izquierdo, un conducto importante entre el cerebro y los órganos internos.

Cada participante había probado en promedio 13 terapias distintas sin éxito y llevaba una media de 29 años viviendo con depresión, de acuerdo a una nota de prensa. Los datos son llamativos: entre los 214 pacientes que recibieron estimulación activa desde el inicio, alrededor del 69 % mostró una respuesta clínica significativa al año, y más del 80 % de ellos mantuvieron o aumentaron su mejoría a los 24 meses.

Un tratamiento innovador para la depresión: un implante que estimula el nervio vago

Entre quienes lograron una reducción de síntomas del 50 % o más al año, el 92 % mantenía la mejora al cabo de dos años; además, más de uno de cada cinco pacientes, alrededor de unos 39 participantes, alcanzó una superación completa de la patología a los 24 meses.

Referencia Durability of the benefit of vagus nerve stimulation in markedly treatment-resistant major depression: a RECOVER trial report. Charles R Conway et al. International Journal of Neuropsychopharmacology (2026). DOI:https://doi.org/10.1093/ijnp/pyaf080

“Existe una necesidad imperiosa de encontrar tratamientos eficaces para estos pacientes, que a menudo no tienen otras opciones. Con este tipo de enfermedad crónica e incapacitante, incluso una respuesta parcial al tratamiento altera la vida, y con la estimulación del nervio vago estamos viendo que el beneficio es duradero', destacó en el comunicado el autor principal del estudio, Charles Conway.

En resumen, los datos son una esperanza para personas con depresión refractaria, mostrando que la estimulación del nervio vago puede producir mejoras duraderas en un porcentaje notable de pacientes. Sin embargo, hacen falta más análisis, seguimiento por un plazo más extenso y estudios diseñados para aislar el efecto causal del implante.