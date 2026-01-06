Un chip inspirado en la biología reduce el consumo energético de la IA a una centésima parte de lo habitual

Investigadores japoneses han creado un dispositivo que procesa información como un cerebro utilizando partículas cargadas, lo que permite que pequeños dispositivos electrónicos ejecuten potentes programas de inteligencia artificial utilizando mucha menos electricidad.

Científicos de varias universidades japonesas han desarrollado un nuevo tipo de componente informático para la inteligencia artificial (IA). Este dispositivo aprovecha el movimiento de partículas diminutas para procesar la información de forma más eficiente.

Esto es importante porque la IA moderna suele requerir una gran cantidad de electricidad y potencia de procesamiento. El nuevo dispositivo está diseñado específicamente para la "IA de borde" (Edge AI), que se refiere a programas de inteligencia artificial que se ejecutan directamente en dispositivos pequeños como teléfonos inteligentes o sensores, en lugar de en servidores informáticos gigantes y remotos.

Nota del autor (*) Giulio Prisco es editor sénior de Mindplex. Escritor de ciencia y tecnología, interesado principalmente en ciencia fundamental y espacial, cibernética e inteligencia artificial, TI, realidad virtual, biotecnologías/nanotecnologías y criptotecnologías. Este artículo se publicó originalmente en Mindplex y se reproduce con autorización. La versión en inglés puede consultarse aquí. Referencia. Two Orders of Magnitude Reduction in Computational Load Achieved by Ultrawideband Responses of an Ion-Gating Reservoir. Daiki Nishioka et al. ACS Nano 2025, 19, 42, 36896–36914. DOI:https://doi.org/10.1021/acsnano.5c06174

Inspiración biológica

El dispositivo, descrito en un artículo publicado en ACS Nano, es un tipo especial de hardware que puede procesar información compleja de una manera inspirada en la biología. Para lograrlo, los investigadores utilizaron iones.

Combinaron grafeno con una sustancia llamada gel iónico. El grafeno es una capa extremadamente fina de carbono que permite que la electricidad fluya a través de ella con gran facilidad. Cuando se envía información a esta mezcla, los iones y electrones se mueven a diferentes velocidades.

Procesamiento eficiente mediante movimiento de iones

Estas interacciones complejas permiten que el dispositivo reaccione a la información de muchas maneras diferentes a la vez. Dado que el dispositivo procesa la información físicamente a través de estas partículas móviles, reduce la carga computacional. Los investigadores descubrieron que su nuevo chip podía reducir esta carga a tan solo una centésima parte de la requerida por el software de IA estándar.

Aunque consume mucha menos energía, el dispositivo es capaz de realizar tareas complejas con la misma eficacia que la IA tradicional. Este es un avance significativo, ya que aborda el problema del alto consumo de energía causado por la tecnología moderna. Al aumentar la eficiencia de la IA, se facilita la incorporación de funciones inteligentes en objetos cotidianos.

Los investigadores que participan en este proyecto esperan utilizar esta tecnología para crear dispositivos de consumo ultrabajo. Estos futuros dispositivos podrán procesar información de alto nivel sin necesidad de estar conectados a una gran fuente de energía.

Esto permitiría el uso de tecnología más inteligente en zonas remotas o en herramientas portátiles que requieren una larga vida útil con una sola batería. Los investigadores están convencidos de que esta nueva tecnología ofrece un camino más sostenible para el futuro de la IA.