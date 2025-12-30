Un avión aterriza solo tras una emergencia en vuelo: el primer aterrizaje autónomo de la historia de la aviación

En un hito para la automatización aérea, un avión Beechcraft Super King Air realizó el pasado 20 de diciembre un aterrizaje totalmente autónomo tras activarse un sistema de emergencia a bordo, marcando la primera vez que una aeronave completa un proceso de aterrizaje sin intervención humana durante un incidente real.

Según comunicaron las autoridades y la empresa fabricante a People.com, la activación se produjo después de una pérdida rápida de presurización en cabina; el sistema autónomo, conocido como Garmin Autoland, evaluó el problema, eligió el aeropuerto más adecuado, notificó a controladores aéreos y completó la maniobra de aterrizaje, incluida la reducción de velocidad y el apagado de motores al final de la pista.

El avión, que volaba hacia Denver desde Aspen, en Estados Unidos, descendió y tocó tierra con seguridad en el Aeropuerto Metropolitano de las Montañas Rocosas en Broomfield, Colorado. Las grabaciones de radio automáticas documentaron cómo una voz computarizada declaró la emergencia y la intención de realizar un aterrizaje autónomo, por posible incapacidad de la tripulación.

Qué ocurrió durante la emergencia en pleno vuelo

La compañía que opera la aeronave, Buffalo River Aviation, informó que no hubo heridos entre los dos ocupantes: los servicios de emergencia locales quedaron a disposición y la pista fue preparada para recibir el avión, que se detuvo sin daños aparentes. Las autoridades federales han abierto una investigación rutinaria para esclarecer las causas exactas del incidente y confirmar la secuencia técnica que llevó a la activación del Autoland.

“El avión experimentó una pérdida rápida y no controlada de presurización, y los pilotos se pusieron sus máscaras de oxígeno. Autoland se activó automáticamente exactamente como estaba diseñado, cuando la altitud de la cabina excedió los niveles seguros prescritos y los pilotos tomaron la decisión de dejar el sistema activado”, dijo el director ejecutivo de la compañía responsable, Chris Townsley, según informa CNN.

Cómo funciona el sistema de aterrizaje autónomo Autoland

El Autoland de Garmin es una tecnología desarrollada para intervenir en situaciones extremas y ejecutar una aproximación y aterrizaje seguros cuando es necesario. Aunque la función había sido certificada en ciertos modelos y ensayada en simulaciones y demostraciones, nunca antes se había documentado su uso en un escenario real de emergencia que culminara en un aterrizaje completo sin control humano directo, lo que convierte este suceso en un precedente operativo de alto impacto para la aviación.

La posibilidad en torno a que un sistema automático tome el control en circunstancias críticas cambia la ecuación de seguridad aérea: reduce el margen de error humano en casos extremos, pero al mismo tiempo genera nuevas preguntas sobre certificación, responsabilidad y coordinación entre la máquina y los controladores en tierra. El sistema ahora está instalado en unos 1.700 aviones, según indicaron los responsables.