Bromas virales con IA: el caso de las personas sin hogar y los límites éticos de la tecnología

Una nueva tendencia en la red social TikTok ha provocado una ola de indignación y respuestas policiales en Estados Unidos y otros países. La "broma" implica el uso de generadores de imágenes de Inteligencia Artificial (IA) para crear fotografías realistas que muestran a personas sin hogar, que parecen estar en la puerta de alguien o dentro de su casa. Las consecuencias pueden llegar a ser graves, poniendo de nuevo el foco sobre los límites éticos de estas tecnologías.

Un fenómeno viral en redes sociales ha mostrado hasta qué punto herramientas de IA accesibles al público pueden producir efectos reales y dañinos. Algunos usuarios han generado imágenes y videos hiperrealistas que representan a personas en situación de calle dentro de domicilios ajenos: esas escenas se envían a familiares y amigos, para provocar reacciones que luego se publican con fines de entretenimiento. Los clips, que han sumado millones de visualizaciones, han generado alarma, angustia y controversia social en Estados Unidos y otras partes del planeta.

Según explican en un artículo publicado en The Conversation las especialistas en educación y tecnología Nadia Naffi y Ann-Louise Davidson, de la Universidad Laval y la Universidad Concordia, ambas de Canadá, el caso revela una carencia formativa importante: la capacidad técnica para manipular imágenes y videos no va acompañada de formación ética ni de criterio para anticipar el daño social que puede causar su difusión.

IA, viralidad y ética

Desde este enfoque, la alfabetización digital debe ampliarse para incluir juicio moral, responsabilidad y herramientas prácticas para identificar y contextualizar el material, y no limitarse a enseñar el uso de aplicaciones o técnicas. Así lo indican Naffi y Davidson, junto a otros expertos, en un estudio científico publicado en 2023.

Como informa Global News, las repercusiones en la vida real de la "broma" sobre las personas sin hogar han sido importantes. Varias fuerzas policiales locales emitieron comunicados solicitando que se detenga la difusión de los contenidos, porque las imágenes han motivado llamadas de emergencia y movilizaciones innecesarias.

En al menos un caso reportado, dos menores fueron imputados por provocar falsas alarmas que consumieron recursos y obligaron a investigar incidentes inexistentes. Las autoridades han subrayado que este tipo de acciones no son inofensivas: desvían atención de emergencias reales y pueden exponer a personas y agentes a riesgos evitables.

Estigmatización y vulnerabilidad: el lado oscuro de la IA

Además del coste operativo, existe un daño simbólico y moral: usar la figura de la persona sin hogar como objeto de entretenimiento contribuye a su estigmatización. Activistas y académicos señalan que convertir la pobreza y la vulnerabilidad en contenido para el escarnio público refuerza prejuicios y reduce la empatía necesaria para pensar soluciones sociales.

De esta manera, la facilidad para crear imágenes verosímiles con IA amenaza con transformar a seres humanos en objetos descartables, lo cual exige una reflexión colectiva sobre los límites del uso de estas herramientas en la era digital. Ahora bien: ¿de quién es la responsabilidad? ¿Qué puede hacerse al respecto?

El rol de la educación digital frente al uso irresponsable de la IA

Las empresas que desarrollan modelos y aplicaciones de IA deben incorporar restricciones técnicas, como marcas de agua y metadatos verificables, y políticas de uso que prohíban explícitamente la explotación de grupos vulnerables, según sugieren las especialistas.

Al mismo tiempo, educadores y familias deben promover desde edades tempranas el pensamiento crítico y la ética digital. Los legisladores y entre estatales, en tanto, deberían explorar marcos que incentiven prácticas responsables sin frenar usos legítimos de la tecnología, y mecanismos ágiles para retirar contenidos dañinos.

El episodio iniciado en la red social TikTok funciona como una llamada de atención: la democratización de la tecnología amplifica tanto la creatividad como la capacidad de generar daño y potenciar los aspectos más negativos del ser humano. Para evitar que la innovación digital se convierta en instrumento de decadencia moral y ética, hacen falta normas claras, educación y responsabilidad empresarial, con un eje concreto en la preservación de la dignidad humana.